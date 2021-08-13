Меркель посетит Москву и Киев

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершит визиты в Россию и на Украину, сообщает Deutsche Welle.

По словам Зайберт, Меркель прибудет в Москву 20 августа, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А на 22 августа запланирован визит Меркель в Киев и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зайберт пообещал сообщить детали визитов на следующей неделе.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы газовой сферы. «Тематическое наполнение визита вполне прозрачно. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в широком смысле, в том числе и в газовой сфере», – сказал Подоляк.

Предстоящий визит Меркель в Россию может стать ее последней поездкой в нашу страну на посту канцлера ФРГ. 26 сентября 2021 года в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет избран канцлер страны. Меркель уже заявила, что не выдвинет своей кандидатуры на должность главы исполнительной власти ФРГ.