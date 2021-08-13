Качиньский хотел поссориться с Россией, а поссорился с США

Небывалое дело: Польше грозят из Вашингтона. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил польские власти, что они должны готовиться к сокращению, а то и к полному отсутствию американских инвестиций. Это произойдет, если законопроект, ограничивающий возможности для иностранного финансирования СМИ, обретет силу закона.

Польское общество в шоке. По существу, Блинкен обещает экономические санкции. Не важно даже на сколько они будут существенны. Важен сам факт: США допускают саму их возможность.

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Самое парадоксальное, что злосчастный законопроект позиционировался «Правом и справедливостью» как мера борьбы с влиянием России и Китая. В нем прописано, что иностранным компаниям, базирующимся за пределами Европейского экономического пространства (читай, за пределами ЕС), владеть СМИ в Польше нельзя, по крайней мере, напрямую. Дескать, только таким способом можно оградить народ от зловещей руки Москвы (и руки Пекина заодно), которая так и тянется к телекнопке, чтобы промыть мозги поляков своей пропагандой. Противники закона резонно возражали, что Россия, равно как и Китай, не замечены в интересе к польским медиаактивам. Иное дело – США. Американский концерн Discovery владеет популярным телеканалом TVN24, тем самым, что критикует «Право и справедливость» и лично лидера этой партии, Ярослава Качиньского. Этого-то критика теперь правительство может лишиться. Если концерн Discovery будет вынужден продать телеканал, бог (или регулирующие польские СМИ госорганы) знает, кто окажется его новым владельцем.

Законопроект был принят Сеймом страны дорогой для «Права и справедливости» ценой. 228 депутатов высказались «за», 218 – «против», 10 воздержались. Tо есть, принятие законопроекта обеспечила проправительственная коалиция «Объединенные правые» (она насчитывает 226 голосов). Обеспечила – и тут же распалась. Партия «Согласие», младший партнер «Права и справедливости» вышла из состава «Объединенных правых». Лидер партии, Ярослав Говин, ушел с поста вице-премьера. Нельзя сказать, что законопроект, чреватый ссорой с США, был единственной причиной этого решения. Он просто стал той каплей, которая переполнила чашу терпения партии-партнера «Права и справедливости». Говин последовательно выступал против «Польского порядка». Так называется правительственная программа развития страны в условиях пандемии. Она, как не без оснований считают в «Согласии», направлена на поддержку ядерного электората «Права и справедливости» - небогатых поляков с низким образовательным уровнем. Их ожидает солидное снижение налогов и еще много всяких преференций. Польский средний класс, напротив, ждет рост налогового бремени.

Недовольных «Польских порядком» в Польше много, и Говин решил присоединиться к их числу. Теперь велика вероятность досрочных выборов, которые могут завершиться поражением партии Качиньского.

Для него это весьма обидно. Он ведь только что, преодолев себя, помирился с Евросоюзом. Качиньский публично пообещал подправить другую неоднозначную законодательную инициативу «Права и справедливости», о Дисциплинарной палате. Соответствующие изменения законодательства лидер партии долго проталкивал и обещал не отступать от них ни в коем случае. Именно из-за Дисциплинарной палаты, ставящей под угрозу независимость судебной ветви власти, в Брюсселе грозили Польше наказанием. Теперь не грозят. Напротив, руководство ЕС обсуждает, как помочь стране справиться с наплывом беженцев, проникающих через белорусско-польскую границу.

Но, избежав европейских санкций, Польша может теперь попасть под американские. Как говорится, из огня – да в полымя.

Конечно, Сейм – это только нижняя палата польского парламента. Есть еще Сенат. Там из 100 мест 52 принадлежат оппозиции. Теперь к ней прибавятся еще два сенатора от «Согласия». Поэтому законопроект верхняя палата парламента может не одобрить. Тем паче, к этому ее призывают и США, и руководство ЕС, с тревогой наблюдающее за конфликтом Варшавы и Вашингтона, и тысячи митингующих на улицах польских городов. Однако проблема в том, что это будет выглядеть как поражение правящей партии, а не как ее уступка во имя единства нации. Для «Права и справедливости» не лучший старт кампании по досрочным выборам. Качиньскому было бы предпочтительнее, чтобы законопроект завернул президент Дуда. А еще лучше – чтоб о неудачной антикремлевской акции, которая оказалась антиамериканской, все забыли, что в Польше, что в США. Но на эту роскошь «Праву и справедливости», похоже, рассчитывать не стоит.