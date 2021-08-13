«Роснефть» в I полугодии 2021 увеличила выручку на 40%

«Роснефть» в первом полугодии 2021 года увеличила выручку на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это произошло не смотря на сокращение объемов реализации нефти на 18,3% (в связи с выполнением обязательств в рамках договоренностей стран ОПЕК+).

В первом полугодии 2021 года капитальные затраты компании составили 462 млрд руб, что на 25,9% выше, чем в первом полугодии 2020 года. Основные затраты связаны с реализацией «Роснефтью» проекта «Восток Ойл», и наращиванием объемов бурения Юганскнефтегаза.

Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2021 года составила 382 млрд руб. Данный показатель является рекордным в истории компании за первое полугодие и более чем в 2,5 раза превышает уровень чистой прибыли «Роснефти», полученной по итогам всего 2020 года (147 млрд руб).

За первые шесть месяцев 2021 года «Роснефть» нарастила проходку в эксплуатационном бурении почти на 6% – до 5,1 млн метров. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%.

Количество введенных в эксплуатацию скважин «Роснефти» в январе-июне 2021 года выросло на 36% год к году и превысило 1,5 тыс. единиц.

Кроме того, в первом полугодии компания сократила сумму финансового долга и торговых обязательств на 5,9 млрд долларов. С начала года общий финансовый долг «Роснефти» снизился на 6%, при этом его уменьшение происходит третий квартал подряд.