Рубль испугался инфляции в США

Торги на валютном рынке 12 августа 2021 года завершились снижением курса рубля по отношению к доллару и евро. Снижение это не было сильным, но оно свидетельствует о том, что инвесторы начали избегать вложений в рисковые активы. Это связано с данными по темпам инфляции в США, которая никак не желает замедляться и остается на своем максимуме с 208 года – уровне 5,4%.

Высока и инфляция промышленная - цены производителей в США (индекс PPI) подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это, уверенны участники рынка, приведет к сворачиванию мер стимулирования экономики США к концу этого года, а также лишит рынки дополнительной ликвидности.

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Такую позицию, к примеру, подтвердила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж. Как пишет «Интерфакс», она полагает, что ФРС добилась достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы ежемесячного выкупа Treasuries и ипотечных ценных бумаг объемом 120 млрд долларов.

На ситуацию влияли и внутренние российские факторы: в частности, резкое увеличение покупок валюты Минфином РФ. В результате к вечеру четверга курс доллара вырос к рублю на 15,8 копеек, до 73,52 рубля. Евро стоил 86,26 руб., подорожав на 7,25 копейки.

Но с начала недели отечественный рынок закрывался в плюсе каждую торговую сессию, напоминает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. После столь сильной полосы роста можно ожидать фиксации прибыли в пятницу. Тем более что этому способствует динамика внешних рынков и нефть. Так, вновь повысились ожидания того, что ФРС в ближайшее время начнёт сокращать свои стимулы, а это прямой негатив для рисковых активов.

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С другой стороны, отмечает эксперт, на Forex динамика в конце недели действительно довольно вялая. Доллар незначительно снижается, а валюты риска демонстрируют низкую волатильность. Поэтому рубль способен провести пятницу лишь с небольшим ослаблением по сравнению с уровнями закрытия четверга.

В фундаментальном плане ситуация с российской валютой продолжает улучшаться, что защищает её от внешнего давления, указывает Андрей Кочетков. Инфляция на неделе до 9 августа вновь оказалась нулевой, а в годовом выражении приблизилась к 6,3%. Таким образом, реальная доходность отечественной валюты растёт, а это одно из условий реализации стратегии сarry trade. Также наблюдается рост активности нерезидентов на рынке ОФЗ. Лишь бюджетное правило пока не позволяет рублю перейти к активному наступлению. Однако после августа с его низкой ликвидностью ситуация способна улучшиться.

В пятницу, 13 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно позитивную динамику, укрепляясь на 0,2%, но по-прежнему удерживаясь вблизи важной развилки на уровне 73,50 за доллар. Здесь очень скоро рублю предстоит выбор между снижением к 74,30-74,50 и укреплением к 72,50-72,70, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

В середине недели казалось, что выбор уже сделан, курс рубля к доллару во вторник, 10 августа, на фоне «низких» нефтяных цен, ниже 70 доллара за баррель Brent, оторвался от уровня 73,50 и к вечеру достиг отметки 74 рубля за доллар, рассказывает аналитик. Однако в среду, 11 августа, вышедшие в США данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за июль, указали на признаки ослабления инфляционного давления, ИПЦ в июле остался на июньском уровне в 5,4% г/г, и американский доллар упал к широкому спектру валют, в том числе и к рублю до отметки 73,50.

Инвесторы расценили приостановку роста инфляции как сигнал к более позднему сворачиванию ФРС программы покупки облигаций и как возможность для рисковых активов продолжить рост, в котором для значительного укрепления «защитного» доллара нет места. Спорный вывод по целому ряду причин, объясняет Александр Розман. Во-первых, потому что, судя по заявлениям представителей ФРС план по сокращению покупок облигаций уже есть и все принципиальные решения уже приняты. Во-вторых, буквально на следующий день, 11 августа, после публикации данных по потребительской инфляции в США, вышли данные по индексу цен производителей (ИЦП), который является опережающим инфляционным индикатором. За июль ИЦП в США достиг максимального за последние 10 лет уровня, увеличившись с 7,3% г/г до 7,8% г/г.

Так что инвесторы явно завысили важность приостановки роста потребительской инфляции в июле, это, кстати, хорошо видно и по динамике фондовых индексов. Индекс широкого рынка S&P 500 со среды вырос на 0,6%, обновив исторические максимумы, а индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng напротив, снизился на 0,45%, что говорит о том, что на всех американского позитива не хватает.

Сегодня, 13 августа, эти тенденции продолжаются, указывает Александр Розман, не смотря на очередное рекордное закрытие американских фондовых индексов, Hang Seng на азиатской сессии снизился более чем на 1,0%. Европейский фондовые индексы начали пятницу разнонаправленно, немецкий DAX -0,05%, британский FTSE 100 +0,27%. Российские фондовые индексы в легком минусе РТС на 0,05%, индекс Мосбиржи на 0,1%. Что касается нефтяного рынка, то после того, как цены не смогли пройти важную зону сопротивления 71,50-72 долларов за баррель Brent, они откатываются к ближайшим уровням поддержки 69-70 долларов за баррель, за утро они потеряли 0,6%.

Публикаций, которые могли бы «сдвинуть» рынки, на сегодня не запланировано. Все важные макроэкономические отчеты этой недели уже вышли, так что, если никаких неожиданных поводов для волатильности не появится, рынки закроют пятницу очень близко к текущим значениям. Для рубля это значит, полагает Александр Розман, что решение о выборе направления на развилке 73,50 за доллар, будет перенесено на следующую неделю.