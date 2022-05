«Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» объединит музыкантов из России, США, Кубы и Ирландии на ВДНХ

В фестивале Russian Woodstock в этом году примут участие Лариса Долина, Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, группы «Воскресение», Crossroadz, Дмитрий Четвергов, Николай Арутюнов и многие другие. Традиционно будет и множество зарубежных гостей, среди которых Alex Carlin Band (США), Tony Watkins & Smokebreakers (Ирландия), OUDIMA (Нигерия, Камерун, Куба), «Оркестр интуитивной музыки» (Израиль) и др.

Организатором фестиваля «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» выступает знаменитый музыкант, продюсер, участник легендарной группы «Интеграл» Игорь Сандлер.

- Я пригласил выступить на большой сцене коллективы, которые, в первую очередь, делают интересную, фирменную музыку. Композиции, которые привлекают не только текстами, но и сложным, оригинальным музыкальным материалом, - говорит создатель Russian Woodstock.

Каждый из фестивальных дней будет разделен на три концертных сета, билеты на которые можно приобрести отдельно. 4 сентября в 12.00 в Зеленом театре ВДНфестиваль откроется сетом, в котором выступят «Аттракцион Воронова», BeatLove, «Отцы» Дмитрия Варенкина и Michael Night (США/Россия). В 16.00 стартует второй сет, в котором примут участие OUDIMA (Нигерия/Камерун/Куба), Alex Carlin Band (США), «Братья Рокс», Саша Кутман и Crossroadz.

В вечернем концерте, который начнется в 20.00 и станет финалом первого дня Russian Woodstock, зрители увидят авторский проект Woodstock Tribute, в котором примут участие легендарные российские музыканты, исполняющие оригинальные песни, звучавшие на Woodstock 69. Участниками проекта стали Лариса Долина, Николай Носков, Алексей Глызин, Дмитрий Варшавский, Альберт Асадуллин, Маша Кац, Игорь Сандлер, Роман Архипов, Александр Левшин, Анна Королева, Александра Кутман, Олег Изотов, Валерий Кошелев, Марьям Фаттахова и многие другие. На сцену также выйдут со своими композициями Оркестр Андрея Балина, Gypsy Jack (Куба), Лариса Долина, Игорь Сандлер, Ольга Кормухина и Алексей Белов.

Во второй день фестиваля 5 сентября программу «Russian Woodstock» в 11.30 откроет в Зеленом театре ВДНХ Kidsrock Block, а затем выступят Two Siberians, The End of Melancholy, Your Screaming Silence и Федулова. В 16.00 им на смену заступят Backstage Band, Makenza, Starified и Groove Machine. Финалом «Russian Woodstock» в Зеленом театре станет вечерний концерт, в котором выступят Дмитрий Четвергов и Николай Арутюнов, группа «Воскресение», RedsCool (США/Россия) и Karmen Moxi & Second Frenzy.

В ДК ВДНХ будет работать вторая сцена Russian Woodstock. 4 сентября на ней выступят One MORE, Неизвестный Композитор, 3HBand/Emmans McVon (США/Россия), Наталья Лавриненко, Join Trip (Куба) Perfect Crime, Raw Cats и Tony Watkins & Smokebreakers (Ирландия). 5 сентября для зрителей сыграют Алексей Кравченко, Rock Skazka, Fish out of Water, Alex Base Project, Neapolitans, GoodBaev Band, Prana, Оркестр Интуитивной Музыки (Израиль), BADGIRL$!, Boris Balykov и Христелин Кирилов (Болгария). В обоих концертах также будут принимать участие подопечные Фонда поддержки одаренных детей Игоря Сандлера, лауреаты конкурса «Золотая нота». Выступления в ДК ВДНХ тоже будут разделены на три сета с началом в 12.00, 16.00 и 20.00. На каждый из сетов билеты продаются отдельно.

Игорь Сандлер проводит этот фестиваль с 2019 года, а благословил его на организацию Russian Woodstock американский музыкант и продюсер Арти Корнфельд – один из основателей легендарного Woodstock 1969.

- Нам с вами очень повезло, - считает Игорь Сандлер. - Сегодня мы живём в совершенно другое время, когда можем позволить себе слушать ту музыку, которую хотим. Молодежь этого не может понять, а старшее поколение наверняка помнит. Я выступал на сцене в ту эпоху, когда понятие «запрещённая музыка» было абсолютно нормальным. Сейчас есть масса фестивалей: рок, поп, шансон, хип-хоп - сегодня у людей есть выбор. Для меня этот фестиваль и эта культура - своего рода глоток свободы, эпоха, в которой я вырос. Для меня важно сделать Woodstock в России, потому что этот фестиваль всегда был для меня путеводной звездой в мире музыки.

В 2019 году исполнилось ровно 50 лет легендарному фестивалю Woodstock. В США собирались проводить грандиозный юбилей, а в России Игорь Сандлер лелеял идею отдать дань этому уникальному событию.

- Лето 2019-го: пока в США искали площадку, начались накладки с финансированием, хотя на фестиваль были приглашены лучшие музыканты мира, миллионы людей планировали посетить фестиваль, - вспоминает продюсер. - В результате в последний момент фестиваль отменили, чествование Woodstock’69 перенесли в небольшой клуб, а я познакомился с хозяином парка развлечений «Золотой город», расположенного в Тульской области. Невероятной красоты место, потрясающая сцена, действительно, настоящий город. Я пригласил замечательных музыкантов, которые выступали на «Вудстоке» в 69-м году. Ко мне прилетели реальные участники Woodstock - легендарные Барри Мелтон из группы Country Joe and the Fish и Эллиот Кан из Sha-na-na. Они были в восторге от российского фестиваля!

С тех пор Russian Woodstock стал единственным российским фестивалем, который представляет почти все направления рок-культуры: прогрессив, хард, классик, симфо, арт, психоделик, готик, панк, метал, альтернатива, этно, инди, гранж, глэм, индастриал, новая волна, джаз, поп, кантри, фолк. По словам Игоря Сандлера, основная задача фестиваля - помочь молодым, продвинутым, прогрессивным, современным, мыслящим на мировом уровне группам, дать им шанс показать себя и заявить о себе.

- В каждой стране есть внутренний музыкальный рынок, но на международный уровень его лидеры зачастую не выходят, - говорит Игорь Сандлер. - Есть много прекрасных шведских групп, но весь мир знает ABBA, в Германии масса музыкальных коллективов, но на мировом рынке есть Rammstein и Scorpions. Россия - страна, которая подарила миру Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и многих других великих композиторов в XXI веке не может представить на международной сцене ни одну достойную группу, которая говорит с миром на одном языке. На фестивале Russian Woodstock большинство коллективов поет на английском, это даст им возможность быть услышанными и понятыми во всем мире.

В рамках фестиваля будет проходить вручение премии Russian Woodstock, лауреаты получат точные копии уникальных гитар Джими Хендрикса в хрустальном кофре, выполненные в янтаре с золотом. Лучшие музыканты будут также награждены премией The Grand World Prize и орденом The Golden Talents Of The Planet.

Особым интересом зрителей Russian Woodstock, несомненно, будет пользоваться специально доставленный из Лондона классический двухэтажный автобус 1964 года - символ эпохи зарождения британского рока. В ходе специальных экскурсий гости услышат легендарные истории, проникнутся невероятной атмосферой и буквально почувствуют запах той самой Великобритании, в которой начинали создавать свои бессмертные хиты Rolling Stones, Beatles и множество других групп.

Прошлогодний фестиваль Russian Woodstock-2020 стал благотворительной акцией. Более 3 тыс. билетов были переданы врачам в знак благодарности за самоотверженный труд в борьбе с пандемией. Russian Woodstock-2021 будет посвящен всем медицинским работникам - «героям нашего времени».

Предварительная регистрация на фестиваль по ссылке https://russianwoodstock.timepad.ru/event/1704303/