Nord Stream 2: остался 1%. Финальная точка — завершение пусконаладочных работ



Оператор Nord Stream 2 AG подтвердил, что до окончания трубоукладки газопровода «Северный поток-2» остался 1%. Финальной точкой строительства будет момент завершения пусконаладочных работ на обеих нитках, которые будут осуществлены после процесса трубоукладки. В настоящий момент строительство второй нитки продолжается, пусконаладочные работы на первой нитке идут по графику.

«По состоянию на 28 июля газопровод «Северный поток-2» завершён на 99%, — сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG. — Морская часть первой нитки «Северного потока-2» завершена в июне: 4 июня была закончена трубоукладка, 10 июня осуществлён захлёст — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Продолжаются начатые после технического завершения первой нитки пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются».

В пресс-службе оператора строительства добавили, что все работы производятся со всеми необходимыми разрешениями.

Информация по срокам окончания строительства и начала его коммерческой эксплуатации была недавно озвучена исполнительным директором компании Маттиасом Варнигом в интервью газете Handelsblatt. Согласно его заявлениям, в августе текущего года намечается завершение трубоукладочных работ второй нитки трубопровода, в последующие 2-3 месяца будут производится пусконаладочные работы на второй нитке.

«Наша цель – ввести газопровод в эксплуатацию в этом году», - сказал Варниг.

Согласно информационному ресурсу MarineTraffic трубоукладочная баржа «Фортуна», производящая работы по морской трубоукладке второй нитки газопровода, находится примерно в 70 км южнее западной оконечности острова Борнхольм, в ИЭЗ Дании. Баржу окружают суда «Оссой», «Венгери», «Сивуч», «Остап Шеремета» и «Капитан Беклемишев».

Трубоукладчик «Академик Черский» находится в немецкой ИЭЗ, в 90 км юго-западнее острова Борнхольм. Ранее сообщалось, что «Черский» окончил свою часть работ, и находится в резерве. В 15 км южнее «Академика Черского» находится судно сопровождения «Мурман».