Столичные заказчики сэкономили на госзакупках почти 58 млрд рублей в 2021 году – заммэра Ефимов

Экономия на госзакупках в первом полугодии 2021 года составила 57,8 млрд рублей при общем объеме закупок в 771 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда городские заказчики закупили товары, работы и услуги на 700 млрд рублей, экономия увеличилась на 30%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За шесть месяцев этого года городские заказчики закупили товары, работы и услуги на общую сумму 771 млрд рублей. При этом экономия в ходе госзакупок составила почти 58 млрд рублей. Для сравнения в аналогичные периоды 2020 и 2019 года объем закупок cоставил 700 и 550 млрд рублей, при этом сэкономлено – 44,3 и 31,3 млрд рублей соответственно. Существенная экономия становится возможной благодаря росту числа поставщиков, что повышает конкуренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта», – сказал он.

Свои работы, товары и услуги для московских заказчиков предлагают представители всех субъектов РФ. Число поставщиков по итогам полугодия этого года составило 228,8 тысячи, рост с начала года – 23,8 тысячи. В аналогичном периоде прошлого года было 179,5 тысяч поставщиков, а в первом полугодии 2019 года – 154,8 тысячи.

«Увеличение числа поставщиков приводит к постепенному росту конкуренции: если в первом полугодии 2019 года она составляла в среднем 4 участника на лот, за два квартала прошлого года – 4,3 участника, то за шесть месяцев текущего года достигла 4,5 участника», – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.