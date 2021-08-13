Талибы захватили город в 50 км от Кабула

Боевики «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили административный центр афганской провинции Логар – город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ряд западных и ближневосточныех СМИ.

В настоящее время талибы около 15 из 34 провинций страны и еще за 15 продолжаются бои. Некоторые города сдатся Талибану без боя – правительственные войска бегут с поля боя или сдатся в плен. В оставленных правительственными войсками городах остается огромное количество оружия и боеприпасов, которое США предоставили властям Афганистана.

11 августа сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится к падению столицы Афганистана в период от одного до трех месяцев, написала газета Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации. По информации издания, несколько недель назад американская разведка полагала, что Кабул может быть захвачен движением «Талибан» в течение 6-12 месяцев после ухода американских военных.

Сегодня разведка резко ухудшила свой прогноз и один из источников Washington Post заявил о падении Кабула в течении трех месяцев, а другой ожидает его захвата талибами в течение месяца. «Все развивается в плохом направлении», – сказал источник издания, знакомый с новой оценкой военной разведки.

Тем не менее, президент Байден во вторник настаивал на том, что его решение о выводе войск США не подлежит обсуждению, заявив, что, несмотря на слабые военные действия афганцев, он не «сожалел» о своем решении завершить 20-летнюю кампанию и не рассматривает любое изменение планов в свете завоеваний Талибана.