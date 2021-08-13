В Москве начали строить эстакаду Северного дублера Кутузовского проспекта – заммэра Ефимов

Монтаж первых опор двухкилометровой эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) начался в Москве. Благодаря эстакаде будущая скоростная магистраль примкнет к МКАД в районе Молодогвардейской развязки. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве – как по своим размерам, так и в финансовом плане – в строительство новой трассы инвестируют более 50 млрд рублей. Сейчас строители приступили к возведению значимой части дублера – эстакаде. Завершить все работы планируется в 2022 году, полноценно воспользоваться новой дорогой москвичи смогут уже в 2023 году», - рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Проект реализуется за счет частных инвестиций в рамках концессионного соглашения, подписанного между правительством Москвы и «Новая концессионная компания». Организатором финансирования выступает УК «Лидер», инвесторами проекта – НПФ группы «ГАЗФОНД» и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций.

Строительство ведется в районе остановочного пункта «Рабочий поселок» Белорусского направления Московской железной дороги и со стороны МКАДа, здесь монтируются сразу 20 опор. Со временем два отрезка будут соединены, образуя эстакаду, которая станет важным элементом будущего дублера Кутузовского проспекта.

«Параллельно идет строительство и других частей будущего дублера, инвесторы уже возводят мост через реку возле Москва-сити. Длина его пролета составляет 150 метров, а общая протяженность переправы превысит 380 метров. Дублер будет представлять собой бессветофорную четырехполосную автомагистраль протяженностью 10,3 км с расчетной скоростью движения 100 км/ч. Концессионное соглашение заключено на 40 лет, по его условиям инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в равных долях. После ввода дублера в эксплуатацию инвестор будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд» – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Возведение дублера нередко сопряжено с необходимостью «корректировки» уже существующей инфраструктуры города. Так, на участке, соседствующим со стройплощадкой эстакады в районе МКАД, строители приступают к переносу железнодорожной ветки, ведущей на один из московских заводов. Существующая линия попадает под трассировку СДКП, поэтому железнодорожные пути придется перенести и врезать стрелки для соединения новых рельсов со Смоленской железной дорогой.

По словам Дениса Янева, директора АО «Новая концессионная компания», это лишь один из примеров работ, которые позволяют создать новую скоростную магистраль в условиях плотной московской застройки.

«Эстакада, которую мы строим, обеспечит въезд на магистраль со стороны Северного обхода Одинцова. К ней же примкнет и еще один въезд со стороны улиц Кубинка-Боженко. Это своего рода въездные ворота СДКП – новые въездные ворота Москвы», – прокомментировал Денис Янев.