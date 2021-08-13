В Москве отменен ряд противовирусных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В частности, с 13 августа отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций (включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями), отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19. Кроме того, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс коек – минимальное количество с начала апреля. Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», – написал Собянин.

При этом сохраняется ряд ограничений: необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, запрещено проводить массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Кроме того, работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.