В России вновь обновлен суточный антирекорд по смертности от COVID-19

В России второй день подряд зафиксирован суточный антирекорд смертности от COVID-19 – скончалось 815 человек, сообщает оперативный штаб. Вчера, 12 августа, оперштаб сообщил о 808 умерших от коронавируса пациентах, а позавчера их число составило 799 человек.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 277 жителей страны. Вчера, 12 августа, сообщалось о 21 932 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 19 368 пациентов.

По данным оперативного штаба, по наибольшему числу зараженных на первом месте находится Москва (2529), на втором Санкт-Петербург (1810). На третьем месте по числу инфицированных остается Московская область (1223), на четвертом Нижегородская область (547), а на пятом Ростовская область (486).

Всего за время пандемии в России 6 557 068 человек было инфицировано коронавирусом, вылечились 5 848 340 человек, а общее число скончавшихся составило 168 864 пациента.