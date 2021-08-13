В Воронеже в результате взрыва в автобусе погиб пассажир и 18 получили ранения

Вечером 12 августа в Воронеже в городском автобусе прогремел взрыв, в результате которого пострадали 19 пассажиров. Позже одна из пострадавших при взрыве скончалась в реанимации. «Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась», – приводит «Интерфакс» сообщение департамента здравоохранения Воронежской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ выехали к месту происшествия.

Первоначально выдвигалась версия о взрыве газового баллона в автобусе, но она была опровергнута пресс-службой мэрии Воронежа. Там заявили, что автобус был дизельным.