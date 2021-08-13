В Енисей выпустят 2,7 млн мальков краснокнижного сибирского осетра

En+ Group сообщает о выпуске в Енисей в районе Богучан более 2,7 млн мальков сибирского осетра енисейской популяции (Acipenser baerii). В течение июля и августа выпуск молоди проводился Богучанской ГЭС еженедельно партиями от 159 тыс. до 385 тыс. мальков. Всего уже выпущено более 850 тыс. мальков. До 31 октября 2021 года выпустят еще более 1,86 млн штук мальков. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Енисейский осетр находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу в 2001 году. Рыба живет около 60 лет, может достигать трех метров длины и массы 200 кг. Половозрелости осетр достигает к 15-20 годам, а нерестовый период проходит раз в 4-5 лет.

<Восполнение водных ресурсов - один из важных приоритетов En+ Group как одной из крупнейшей компании, которая работает на территории Сибири. Искусственное зарыбление помогает поддерживать баланс в экосистеме. Надеемся, что все выпущенные мальки быстро адаптируются к естественным условиям водной среды и будут жить десятилетия в великой сибирской реке>, - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Выпуск молоди осетра проходит с участием представителей Енисейского управления Росрыболовства, краевого Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Кроме того, к акции присоединились волонтеры из числа сотрудников предприятий En+ Group в Красноярском крае.

Сохранение природы важный приоритет для основателя компании Олега Дерпипаски. Мероприятия по выпуску мальков проходят регулярно в рамках программы En+ Group по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов , в регионах присутствия.