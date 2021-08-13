«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса»

«Яндекс» вышел из переговоров о покупке продуктовой сети «Азбука вкуса», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По информации издания, переговоры сорвались из-за высокой оценки сети «Азбука вкуса». Кроме того, продуктовая сеть интересовала «Яндекс» в качестве развития онлайн-торговли продуктами, но в ходе изучения актива якобы компания не увидела нужной синергии с собственными сервисами.

11 июня «Эксперт» писал, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука Вкуса. По мнению источников, «Яндекс» рассчитывает на синергию «Азбуки Вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Яндекс.Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором сильна «Азбука Вкуса», и сможет за счет сделки быстро развивать это направление. Кроме того, такая сделка поможет снизить закупочные цены для «Лавки» за счет объединения закупок с крупным ритейлером.

18 мая «Эксперт» сообщил, что ритейлер «Магнит» договорился о покупке 100% акций компании Dixy Holding Limited, владеющей более 2,5 тыс. магазинов под брендом «Дикси». Цена сделки составляет 92,4 млрд руб. и основана на текущей стоимости бизнеса. Предположительно все формальности будут согласованы до 31 августа. На эту же дату запланировано закрытие сделки после согласования с ФАС. В случае каких-либо разногласий срок могут продлить до 30 сентября.

19 мая «Эксперт» написал, что ритейлер «Лента», принадлежащий компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, объявил на своем официальном сайте о покупке сети супермаркетов Billa компании «Билла Россия». Стоимость сделки составит 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая), говорится в сообщении покупателя. После завершения всех процедур «Севергрупп» становится владельцем 161 супермаркета Billa в Москве и Московской области общей торговой площадью 138 тыс. кв. м., а также распределительного центра, который находится в подмосковном поселке Быково.