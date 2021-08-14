Врачи рассказали, как самостоятельно определить повышенное давление

При повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

"Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения", — объяснили специалисты.

Отмечается, что пациенты с гипертонией могут страдать от головной боли, головокружений, а также испытывать нарушение зрения.

Однако, по словам медиков, все эти симптомы проявляются только в тех случаях, когда кровяное давление повышается до очень высокого уровня.

Врачи также предупредили, что при опасном для жизни гипертоническом кризе могут возникать такие симптомы, как сильная боль в груди, головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и резким ухудшением зрения. Иногда больные жалуются на тошноту.

Ранее Эксперт Online писал, что снижение потребления натрия на любое количество может понизить кровяное давление в долгосрочной перспективе. Причем, уменьшение соли в рационе принесет пользу и людям с нормальным артериальным давлением. Такие выводы приводятся в исследовании, опубликованном в Журнале Американской ассоциации сердца Circulation. Хотя связь между потреблением менее соленой пищи и более низким кровяным давлением хорошо установлена, ученым удалось понять количественные параметры этой связи.

В результате анализа 85 исследований, которые мониторили состояние участников в течение трех лет, они обнаружили, что любое снижение натрия в рационе снижает как систолическое артериальное давление (верхнее значение давления), так и диастолическое давление (нижнее число).

Как отметил руководитель проекта доктор Марко Винчети (профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения в Университете Модены и Медицинской школе Реджо-Эмилии в Италии), было выявлено, что снижение натрия было полезно и для людей, имеющих нормальное кровяное давление в долгосрочной перспективе.

Слишком много натрия способствует задержке воды в кровотоке. С течением времени, дополнительный объем крови может негативно повлиять на кровеносные сосудыи увеличить нагрузку на сердце. В результате это приведет к повышенному риску сердечного приступа и инсульта.

В США, например, взрослым рекомендовано употреблять не более 2300 мг в день – это примерно 1 чайная ложка соли – чтобы избежать гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако Американская ассоциация сердца рекомендует большинству взрослых ограничить ежедневное потребление 1500 мг.

По словам Марко Винчете лучше ориентироваться на более низкое значение,

"Чем ниже, тем лучше,- сказал он. "Даже ниже 1,5 грамма (1500 мг в день) наблюдается снижение артериального давления."

Согласно исследованию, при каждом снижении потребления натрия на 2300 мг систолическое артериальное давление снижалось в среднем на 5,6 мм рт. ст., а диастолическое-на 2,3 мм рт.ст.

Полученные результаты показывают, что люди, которые уменьшают потребление натрия за счет более здоровой диеты, могут ожидать значительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Модификация диеты, показывает больший эффект, чем другие способы снижения давления.

В свою, очередь, медики из Германии назвали продукты, которые могут нормализовать артериальное давление у гипертоников. При этом они также подчеркнули, что прежде всего людям, страдающим от гипертонии следует отказаться от соли и солёных продуктов.

Кроме того, они рекомендуют до минимума снизить потребление пищи с большим содержанием сахара, а также по возможности исключить из своего рациона продукты из белой муки, чипсы картофель фри и другие жареные блюда, а также красное мясо и колбасу. Нужно также помнить, что кровяное давление повышает алкоголь.

Ставку следует делать на пищу без консервантов и добавок. Вместо соли - использовать такие травы как майоран, розмарин и тимьян, а также соевый соус. Очень полезен чеснок, который не только снижает давление, но и уровень холестерина в крови.

Чтобы нормализовать артериальное давление необходимо включить в ежедневный рацион фрукты, овощи, листовые овощи и цельнозерновые продукты.

Среди фруктов наиболее полезны для гипертоников черника и гранат. В качестве закусок можно использовать несоленые фисташки и другие орехи. Поможет снизить давление также льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, ​​в частности лосось и скумбрия. Из напитков лучше всего употреблять ягодные морсы, зеленый или травяной чаи.

Медики при этом настоятельно рекомендуют проконсультироваться с врачом о включении тех или иных продуктов в рацион, чтобы избежать аллергических реакций и другого вреда здоровью.