Слова преемника Меркель рассмешили Илона Маска

В своем стремлении стать следующим канцлером Германии Армин Лашет опровергает старую поговорку о том, что смех - лучшее лекарство. История, когда над преемником Меркель публично посмеялись, явно не добавит ему очков в предвыборной гонке, пишет Politico.

Лашет в прошлом месяце подвергся яростной критике за то, что он смеялся в самый неподходящий момент во время визита в город, разрушенный наводнением.

В пятницу история повторилась. Только теперь посмеялись над самим лидером ХДС.

Произошел инцидент во время встречи Лашета с генеральным директором Tesla Илоном Маском.

Эта встреча была важной частью предвыборной кампании консервативного лидера, которая должна была продемонстрировать его передовые экономические взгляды

"Каково будущее автомобилей, водородное или электрическое? - спросил Лашет Маска после осмотра нового завода Tesla под Берлином.

“Определенно электрическое, водород - это пустая трата времени, очевидно”, - ответил Маск, прежде чем разразиться долгим, пронзительным смехом, в то время как Лашет пытался объяснить по-немецки, что существует “научная дискуссия” о том, какая технология будет преобладать в долгосрочной перспективе.

Как и многие немецкие политики, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, считает, что Германия может стать пионером в области водородных транспортных средств, отмечает Politico. Маск же полагает, что идея использования вовдорода для автомобилей в больших масштабах “глупая” из-за трудностей, связанных с производством, доставкой и хранением этого топлива.

Как писал Эксперт Onlinе, рейтинг главных фаворитов сентябрьских выборов – христианских демократов Ангелы Меркель во главе с Лашетом продолжает падение. Он опустился на 3% до 23%. Между тем, еще какой-то месяц назад консерваторы имели 30% и были явными фаворитами общенациональных парламентских выборов. СДПГ и "Зеленые" уступают всего 3-4%.

Если бы немцы могли выбирать канцлера напрямую, то, по данным опроса той же Forsa, Представитель СДПГ Олаф Шольц обошел бы конкурентов: лидера ХДС Армина Лашета и возглавляющую партию Зеленых Анналену Баербок. Рейтинг Шольца вырос на 5% и достиг 26%. Рейтинг Баербок снизился на 2% до 16%, а Лашет потерял 3% и сейчас имеет лишь 12%. Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии в последнее время допустил несколько грубых ошибок, непростительных для опытного политика, и из фаворитов перешел в аутсайдеры.