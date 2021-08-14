"Неприятный сюрприз". В Раде рассказали, зачем Меркель едет на Украину

Во время визита на Украину Ангела Меркель, среди прочего, будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко, заявил украинский депутат Андрей Николаенко в эфире телеканала "Украина 24". Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждал ранее Кличко, у него нет конфликта с Зеленским, однако, по его словам, периодически у них возникают обострения в отношениях. По данным СМИ, в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с должностью мэра. При этом у окружения Кличко прошли ряд обысков. Мэр Киева считает, что давление исходит от офиса президента.

"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны", — сказал Николаенко, ссылаясь на неназванные источники.

В пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель совершит визиты в Россию и на Украину.

По словам Зайберт, Меркель прибудет в Москву 20 августа, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А на 22 августа запланирован визит Меркель в Киев и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зайберт пообещал сообщить детали визитов на следующей неделе.

Предстоящий визит Меркель в Россию может стать ее последней поездкой в нашу страну на посту канцлера ФРГ. 26 сентября 2021 года в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет избран канцлер страны. Меркель уже заявила, что не выдвинет своей кандидатуры на должность главы исполнительной власти ФРГ.

В субботу экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Климкина Меркель скажет Зеленскому следующее: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Таким образом, она поставит Зеленского перед выбором в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом.

Официальный Киев при этом сообщил, что во время встречи Зеленского и Меркель будут обсуждаться гарантии для Украины после запуска Северного потока 2. Однако предвыборная ситуация в Германии ставит эту повестку под вопрос, так как блок Меркель ХДС/ХСС может проиграть выборы в Германии.