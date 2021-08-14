Наценки ретейла на продукты могут ограничить законодательно

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прошло совещание с участием представителей торговых сетей, на котором обсуждались шаги по корректировке торговых наценок, в том числе подготовка соответствующего законопроекта. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, близкого к одному из участников совещания, прошедшего 13 августа, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Пока же сетям предложили скорректировать наценки на добровольной основе. На следующей неделе в ФАС должно пройти еще одно совещание, на котором ретейлеры предложат свой перечень товаров и методику корректировки наценок.

«Совещание по наценкам носило нравственно-политический характер. После этого проходит проверка, выполняют ли сети предписания, а по итогам проверки — последствия, при невыполнении — штрафы, санкции и так далее», — сообщил изданию представитель одного из крупных ретейлеров.

При этом, фиксацию минимальных наценок собеседник назвал «пагубной историей», поскольку упущенная выгода компенсироваться будет в чем-то другом. Кроме того, по его словам, это мешает договоренностям ретейлеров с поставщиками.

Как сообщал Expert.ru ранее, ФАС начала внеплановые проверки крупнейших российских ретейлеров — ООО «Лента», АО «Тандер» (магазины «Магнит»), а также сетей, входящих в X5 Group: «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Цель инспекции — выявление возможного антиконкурентного сговора, который может являться причиной роста цен на продукты. В случае подтверждения сговора, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года, по данным службы, превысил 4 трлн рублей.

