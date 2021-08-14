Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в РФ

Масштаб природных бедствий в некоторых российских регионах в данный момент носит беспрецедентный характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, передает ТАСС.

«Речь идет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — сообщил Путин.

По его словам, это говорит о том, насколько важно «глубоко, системно и на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой».

При борьбе с лесными пожарами Путин призвал максимально сохранить лесные богатства и животный мир. Он поручил организовать работу по спасению диких животных и потребовал при необходимости безотлагательно отправить местных жителей из зон стихийных бедствий в безопасные места.

По данным президента, огонь от лесных пожаров в Якутии в настоящее время не угрожает жилым и социально значимым объектам, но некоторые очаги пожаров находятся вблизи населенных пунктов. Путин заявил, что даже при отсутствии огня, угрозу представляют дым и повышенная концентрация продуктов горения в воздухе.

Глава государства добавил, что практически в ежедневном режиме получает доклады от главы Якутии Айсена Николаева. У мэра Якутска Евгения Григорьева он уточнил, нужна ли дополнительная помощь от федерального центра, но тот ответил, что с точки зрения тушения пожаров регион обеспечен в полном объеме.

Также президент попросил незамедлительно приступить к всесторонней оценке причиненного пожарами ущерба.

Говоря о подтоплениях на юге России, Путин поручил федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями предпринять все необходимые неотложные меры. Минстрою он рекомендовал начать работу по восстановлению жилья и соцобъектов, поврежденных в результате природных ЧС, как только позволит обстановка.

Глава государства также отметил, что в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей, и заявил, что последствия ЧС не являются уважительной причиной для отсрочки начала учебного года.

Как сообщал Expert.ru, в Якутию, где с 13 августа действует межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров, прилетел вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он уже дал первые поручения, в числе которых — убрать бюрократические препятствия для людей, которые сейчас борются со стихией. Трутнев обратил внимание на низкую эфективность имеющихся минерализованных полос и попросил Рослесхоз усовершенствовать эту работу, привлечь «науку, проверить, посмотреть, какие они должны быть, какой ширины». В целом же Трутнев назвал работу по ликвидации лесных пожаров в республике слаженной и выразил уверенность, что с огнем там справятся.