СМИ узнали, где построят первый город из плана Шойгу

Первый построенный с нуля сибирский город, о котором говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, скорее всего появится в Минусинской котловине на границе Хакасии и Красноярского края. Об этом агентству URA.RU рассказал высокопоставленный источник. Разработку этого проекта утверждал еще Иосиф Сталин.

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины. Проект должен стартовать в 2022 году», — сообщил осведомленный источник.

Минусинская долина входит в так называемый Ангаро-Енисейский макрорегион, который объединяет Хакасию, Туву, Красноярский край и Иркутскую область. По данным профессора кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктора Самарухи, власти обсуждают развитие в этом регионе трех горных кластеров: городов Братска, Усть-Илимска и Ангарска. Как он сообщил агентству, есть потенциал роста и у городов Усть-кут и Саянск.

Директор Школы публичной дипломатии Красноярска Василий Никуленков подтвердил URA.RU , что «конкретные действия по стратегии развития Сибири последуют в следующем году». По его словам, предполагается создание корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона.

«В 1920-е годы Ангаро-Енисейская проблема была возведена в ранг крупной общегосударственной задачи, а в 1932-м даже было создано спецбюро. Теоретические заделы — и царские, и советские — огромны. Ученые РАН и представители РГО возобновили и завершают эту серьезную концептуальную работу», — подчеркнул Никуленков.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сообщил агентству, что идея Шойгу о строительстве новых городов повторяет планы Сталина по развитию Сибири. Экс-правитель хотел, чтобы три существующие в то время дороги: царский Транссиб, частично построенные БАМ и Трансполярная железная дорога шли с Запада на Восток параллельно, а с ними пересекались бы железнодорожные пути, идущие с юга на север, а на пересечении транспортных артерий стояли бы новые города.

Как сообщал Expert.ru, 5 августа Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН призвал построить в Сибири три - пять городов-миллионников, крупных научно-промышленных и экономических центров с населением до миллиона человек. По его словам, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности. Министр обороны привел в пример аналогичные планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны.

