В России утвердили новые правила льготного лизинга для аграриев

Со следующего года российские сельхозпроизводители смогут приобретать высокотехнологичное оборудование с 45-процентной скидкой в рамках новой программы льготного лизинга. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

«Максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была в эксплуатации», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что участвовать в этой программе смогут организации и индивидуальные предприниматели, производящие или перерабатывающие продукцию агропромышленного комплекса. В ближайшее время Минсельхоз должен определить перечень высокотехнологичного оборудования, участвующего в этой программе.

Мера поддержки начнет действовать со следующего года. В 2022 – 2023 годах на ее финансирование планируется направить более 24 млрд рублей. Таким образом в правительстве рассчитывают ускорить техническое перевооружение российских сельхозпредприятий, чтобы повысить качество выпускаемой ими продукции.

Как сообщал ранее Expert.ru, в 2020 году в применении беспилотных технологий на основе искусственного интеллекта секторов АПК произошел прорыв. Как сообщила президент ГК Cognitive Technologies Ольга Ускова, это видно по росту объемов заказов на «умные» комплекты для беспилотного вождения комбайнов и тракторов. Если на старте производственного проекта компания планировала выпускать от 100 до 500 комплектов в год, то в 2021 году планирует выпустить не менее трех тысяч комплектов.