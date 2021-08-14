В России зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 144 жителей РФ. Вылечились от инфекции 19 550 человек, скончались — 819. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Рекордная смертность за сутки в России обновляется третий день подряд: в четверг сообщалось о 808 умерших от коронавируса, в пятницу — о 815.

«По состоянию на 14 августа в России выявлено 6 579 212 заболевших коронавирусом (+22 144 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 317), Санкт-Петербурге (1 823) и Подмосковье (1 307). Наименьшее — на Чукотке (15) и в Ненецком АО (12).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 867 890 жителей РФ, умерли — 169 683. Доля выписанных пациентов составляет 89,2% от общего числа заразившихся.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 540 205 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 407 723 горожан, умерли — 26 539.

Как сообщал ранее Expert.ru, на фоне пандемии коронавируса показатель психических расстройств среди детей и подростков вырос вдвое во всем мире. В этот период столкнулись с депрессией четверть несовершеннолетних. Специалисты назвали депрессию и повышенную тревожность наиболее распространенными проблемами психического здоровья у молодежи. Их рост авторы исследования связывают с ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции, закрытием школ и всеобщим карантином, которые отрезали учеников от общения со сверстниками. Кроме того, в период пандемии вырос уровень стресса внутри семей.

