В Турции разбился российский пожарный самолет

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку на юго-востоке Турции. На его борту были восемь человек, из них пятеро — россияне. Все они погибли, сообщает телеканал NTV.

По данным турецкого телеканала, связь с самолетом была потеряна через некоторое время после начала тушения пожаров в провинции Мугла. Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что воздушное судно было арендовано у России для тушения пожаров, возникших на юге страны в прошлом месяце.

Как позже заявили в Минобороны РФ, российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение после выполнения задачи по тушению пожара в районе населенного пункта Адана. На его борту находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции, котрые указывали экипажу очаги возгораний. К месту катастрофы уже направлена комиссия Минобороны.

Как сообщал Expert.ru, самый крупный противопожарный самолет в мире в данный момент — российский двухдвигательный реактивный самолет-амфибия Бе-200 ЧС. Его длина — 32 метра, размах крыла — 32,8 метра. Максимальная взлетная масса — 42 тонны. Гидросамолет может развивать скорость до 700 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 3100 километров. Он способен взять на борт 12 тонн воды.