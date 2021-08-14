Выставка, куда бессмысленно приходить без смартфона

В этом году, как никогда, у россиян открылся вкус к событийному туризму. Предсказуемо, что лидирует в этом списке Санкт-Петербург. Северная Пальмира манит сограждан не только архитектурным роскошеством, но и изобилием культурных событий.

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Примечательным событием этого лета стала выставка в Петербургском «Манеже» масштабного и самого, так сказать, инстаграмного проекта: персональная выставка российской арт-группы Recycle — творческий дуэт Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. Она продлится до 15 сентября, Организаторы проекта сохранили шанс всем вернувшимся из летних отпусков успеть посетить блокбастер выставочного искусства Северной столицы.

manege.spb.ru

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У Блохина и Кузнецова за 13 лет существования проекта Recycle за спиной уже Премия Кандинского, участие в сонме международных выставок, главная из которых — Российский павильон 57-й Венецианской биеннале. А впереди — ангажементы на довольно длинную перспективу.

New Nature — крупнейший персональный проект художников, который создавался несколько лет. Магистральной темой выставки выступили носящиеся в воздухе идеи о новых «прошивках» взаимодействия человека и искусственного интеллекта, их симбиозе и что более реально — о вытеснении машиной личности

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Художники-«ресайклы» не дают однозначного ответа на вопрос хороша ли для людей необратимая диктатура прогресса или пагубна, но предложенные ими размышления на данную тему оправляют важный месседж к нам завтрашним. Готовы ли мы расстаться с персональной волей и довериться эволюционирующим холодным механизмам и алгоритмам? Мы точно все еще хотим остаться свободными в этом мире или согласны уступить пьедестал «венца природы» ради роботизированного комфорта?



И вечно жить нам, и вечно плыть нам

Прямо на входе посетителей встречает объект под названием «Ноль» — арка, сделанная из железного каркаса и компьютерных серверов, отражающаяся в зеркальном полу. «Ноль» — основопологающее наравне с «единицей» число программирования, здесь выступает красноречивой метафорой врат в виртуальный, читай — загробный мир.

В связи с этим вспоминается старая работа арт-группы Recycle «Буква F», когда художники концептуально обыграли символ Facebook букву F как изогнутый крест — религиозная аллюзия вечной цифровой жизни.

Recycle экспериментируют с формой и идеей, согласно их названию: переработка традиций, привычных форм, культурных канонов, которая ре-воплощается в некую новую поражающую сущность. Уличные мусорные баки «украшенные» лепниной соседствуют с почти античными героическими горельефами, воспевающими невидимую битву в соцсетях, где в роли богов — боты, а в роли титанов — люди.

Впрочем можно считать и иной подтекст: горельефы сделанные из белой сетки, полые внутри, символизируют пустоту на месте классического искусства. Посетители выставки движутся в технически продвинутое будущее, созданное из переработанного мусора, туда — в пространство триумфа роботов и «ботов». Будущее освещенное не светом духовным, а синим мерцанием жидкокристаллических экранов.

Смартфон: сим-сим откройся

Кстати об экранах. На выставку в «Манеж» необходимо приходить исключительно со смартфоном. Пал последний рубикон — теперь без этого куска пластика мы уже не можем встретиться с прекрасным: попросту невозможно будет оценить New Nature. Начнем с того, что здесь совсем нет ни одной этикетки и сопроводительных текстов на стенах — лишь QR-коды, отсылающие на сайт за подробностями. Читайте описания инсталляций, уединившись в любом укромном уголке «Манежа» в обнимку с телефоном.

Кроме того, большая часть объектов существуют лишь виртуально, чтобы «встретиться»с ними необходимо скачать специальное приложение. Вот она дижитал-эпоха: раньше было — «без бумажки ты букашка», теперь — без приложения ты за закрытой дверью. И наконец в один из павильонов посетителям и вовсе не войти: внутрь просторного параллелепипеда из переработанного пластика можно попасть только, отдав сотруднику музея свой смартфон, который вставит его в игрушечный паровозик, включит видеозапись и запустит в путешествие по павильону.

Кто знает, возможно не за горами время, когда и у телефонов, будет законное право на независимость «заходить» в специальные места без своих хозяев. А последним останется участь родителей, приведших детей в изостудию и ожидающих снаружи, чтобы потом «расспрашивать» свои смартфончики, что ж там было-то…

Вместе с тем Recycle запустили дополненную реальность и наизнанку. Вот табличка гласит «это не существует», если навести на нее камеру, то на экране физически существующий в реальном пространстве объект становится невидимым. Пожалуй, нагляднее пособия для студентов, изучающих буддийскую философию не придумаешь — познай пустотность бытия.

А о своем собственном цифровом следе в бытии посетители «Манежа» смогут узнать в специальном разделе выставки. Достаточно предоставить компьютеру доступ к личному профилю в одной из популярных соцсетей, и тогда машина предскажет и проиллюстрируют ваше будущее. К бабке не ходи — действия несложных алгоритмов искусственный интеллект в отдельной комнате испытуемому выдаст суровое или же бодрящее «предсказание»: что приятно, есть выбор «хорошего» и «плохого» сценария.



Время «вычерпывающих людей»

Художники Recycle Group традиционно в своем творчестве настойчиво и полифонично отображают тему интернета как религии нашего времени. В просторах петербургского «Манежа» она звучит особенно убедительно. Вот узнаваемый профиль готического храмового портала со скульптурой и внутренним европейским двориком с фонтаном: все скручено и спаяно из проводов, а вода имитируется светодиодными лампочками.

А вот представленная в Венеции инсталляция Bloked content, изображает, так сказать, мир отверженных в сети. Белоснежные абстрактные фигуры в одном из залов в режиме дополненной реальности превращаются в скульптуры людей, забаненых в соцсетях. «Материализация» уничтоженных цифровых мифов пользователей соцсетей будто очищенная скорлупка от яйца — след былой целостности с живым источником в офлайне.

Поднявшись выше по лестнице, посетитель попадает в сумрачную постапокалипсическую реальность цифрового ни то рая, ни то ада — что это, каждый в праве решить сам, руководствуясь своей виртуальной праведностью. В центре пространства второго этажа собралась «толпа» гигантских пластиковых деревьев. «Лес истекших ссылок» — самая впечатляющая инсталляция всей выставки. На темных листьях величественных растений нанесены истекшие, не ведущие никуда ссылки.

Чуть глубже за «лесом» раскинулся «Сад расходящихся камней». Камни как-будто бы еще из той натуральной природы, но приглядевшись можно увидеть — в них встроены механизмы: еле заметно глазу медленно они движутся. Воистину, время сдвигает камни. Хотим мы этого или нет, будущая (а вообще-то, вполне настоящая) «новая природа» изменяет сознание человека с учетом новейших технологий, нейросетей и искусственного интеллекта. А с изменённым сознанием, по мнению авторов выставки, меняется и и отношение к жизни, религии, вечности и бессмертию.