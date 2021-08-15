Талибан* взял реванш

А ведь еще месяц назад, Джо Байден на своей пресс-конференции убежденно говорил, что ситуация в Афганистане ни за что не будет развиваться по вьетнамскому сценарию. Президент объяснял, что талибы* (террористическая организация запрещена в РФ) «даже близко не боеспособны» на столько, на сколько были боеспособны войска Северного Вьетнама. «Афганское правительство располагает 300 тысячами отлично экипированных солдат и ВВС. Все это против 75 тысяч талибов… Правительству просто нужно собраться», – говорил Байден, убеждая то ли своих слушателей, то ли, собственно, афганское правительство, то ли себя. Нельзя сказать, что американский президент был одинок в своем оптимизме. Вспомним, например, как 5 августа заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов сообщил вдруг, что «ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют» и что «их наступление постепенно начинает выдыхаться». Не знавшие об этом талибы, тем временем, захватывали город за городом, провинцию за провинцией, методично подбираясь к Кабулу.

Премудрая американская разведка, не отрицавшая, что из-за вывода войск НАТО, дни правительства Ашрафа Гани сочтены, все-таки спрогнозировала, что США удастся вывести свои войска перед тем, как столица Афганистана падет. Не удалось. Талибы решили не давать США возможности сохранить лицо. Спешная эвакуация американских солдат и

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иностранных посольств началась раньше, чем планировалось, и шла настолько поспешно, что врагу пришлось оставить даже оружейные склады в Баграме. Так что теперь талибы экипированы ничуть не хуже, чем армия Ашрафа Гани.

В середине дня, в воскресенье, отряды движения вступили в Кабул. Примерно в то же время представитель талибов Забихулла Моджахид объявил о том, что штурма столицы не будет. Талибан расположит свои войска в окрестностях города и будет вести переговоры с Ашрафом Гани о мирной передаче власти. Возможно, инициативу проявили отдельные полевые командиры. А может, командование талибов решило, что автомат Калашникова и доброе слово действует лучше, чем просто доброе слово. В любом случае, уже в воскресенье у Ашрафа Гани не было выбора. Вся страна оказалась под контролем талибов. Исмаил Хан и Абдул Рашид Дустум, два командира, составлявшие костяк сопротивления движению двадцать лет назад, уехали из страны. Таджикские и хазарейские формирования не хотят или, вернее, не могут что-либо поделать с наступлением талибов.

Самое же главное, отчаянная ситуация на фронтах не заставила Байдена изменить свое решение вывести войска из Афганистана во что бы то ни стало. Для президента США его избиратели оказались важнее афганцев. К тому, что Афганская война станет вторым в истории США проигранным военным конфликтом американцы морально готовы давно, еще со времен Барака Обамы. Желание уйти из далекой страны, с ее непонятными и, как кажется, такими далекими от Соединенных Штатов, проблемами сильнее стремления победить. По опросам, подавляющее большинство американцев выступали за вывод войск вне зависимости от того, захватят Кабул талибы или не захватят. Особенно много сторонников ухода из Афганистана среди тех, кто голосует за Демократическую партию. То есть, среди избирателей Байдена. Не знаю, читал ли Ашраф Гани произведения Михаила Булгакова, но в воскресенье ему в пору было вспоминать «Белую гвардию» и сакраментальную фразу оттуда: союзники – сволочи.

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В оправдание американцев можно сказать, что готовности защищать правительство Ашрафа Гани не проявил никто из внешних игроков. Вроде бы, и в России, и в Иране, и в Китае, и в Пакистане, и в Индии, и в Евросоюзе, и в государствах Средней Азии признают, что талибы представляют собой угрозу для их безопасности и вообще Афганистан без Талибана предпочтительнее, чем Афганистан с Талибаном. Но цена, которую можно заплатить за разгром движения не нравится никому. Это не значит, разумеется, что воевать с талибами никто и ни при каких обстоятельствах не будет. Если не останется выбора, движению дадут отпор.

Осознавая сложность ситуации, Талибан в воскресенье попытался успокоить мировое сообщество. Как сообщило агентство pajhwok, талибы заверили руководителей учебных заведений Кабула, что не собираются разгонять школы, в том числе, те, где учатся совместно дети разных полов. «Мы честно заверяем вас, что безопасность и защита вашей собственности будет нашим главным приоритетом», - говорится в заявлении движения. 25 лет назад было не так. В 1996 году после захвата Кабула талибы сразу же объявили о том, что отныне место женщины – дома, а не на работе и уж тем более не в школе. С этого распоряжения, оставившего очень многие афганские семьи без средств к существованию, начался кафкианский талибский порядок с охотой на попугаев, как неисламских птиц, битьем палками за недостаточную длину бороды, публичными изуверскими казнями и многим, что, мягко говоря, шокировало мир. Теперь, заверяют талибы, все будет иначе. Тем временем, по сообщению СМИ, в Кабуле уже в воскресенье начали закрашивать таблички салонов красоты, а кое-где на всякий случай даже взламывали асфальт. Его талибы также в свое время называли порождением шайтана. Афганцы, казалось бы, молчаливо согласившиеся со сменой власти в стране, готовятся к худшему. Мало ли что.

* Запрещенная в России террористическая организация.