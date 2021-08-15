Bloomberg: Экономика РФ демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года

Росийская экономика по темпам роста опередила допандемийный уровень. ВВП России во втором квартале текущего года вырос на 10,3%, побив рекорд 2000 года (10,0%). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

«Рост экономики во втором квартале достиг 10,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Это более высокие темпы роста, чем ожидалось, то есть российская экономика по темпам роста опередила допандемийный уровень», — говорится в публикации.

По данным Росстата, нибольший рост демонстрируют розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство. Медианная оценка 20 экономистов, опрошенных Bloomberg, составила 10%.

По мнению экономиста Скотта Джонсона, в третьем квартале рост российской экономики продолжится, но гораздо более низкими темпами.

Специалисты констатируют, что восстановление экономики РФ повторяет динамику, которую демонстрируют другие развивающиеся рынки. Так, в Польше и на Филиппинах ВВП вырос на 10% во втором квартале 2021 года.

Ранее Expert.ru сообщил, что по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ во втором квартале в годовом выражении составил 10,1%. Министерство также отмечало, что в июне экономика достигла допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности (данный показатель взят министерством для сравнения, поскольку динамика годовых показателей нерепрезентативна из-за низкой базы прошлого кризисного года).