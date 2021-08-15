Финансист рассказала, как проверить правильность начисления пенсии

Со следующего года мужчины от 45 лет и женщины от 40 лет будут раз в три года получать сведения о состоянии их пенсионного счета, рабочего стажа и предварительном размере страховой пенсии по старости. Данные будут приходить через сайт госуслуг. Если россияне обнаружат какие-либо ошибки, они смогут подать заявление об их исправлении онлайн. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Полученная информация может повлиять на принятие решения о дополнительном пенсионном обеспечении или выборе той индивидуальной стратегии инвестирования накоплений, которая позволит максимизировать размер будущей пенсии», — отметила Финогенова.

Она напомнила, что страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Фиксированная выплата не зависит от трудового стажа, в 2021 году ее размер составил 6044 рубля. Она выше для северян и для тех, кто ушел на пенсию позже установленного возраста.

Страховая часть пенсии отражает индивидуальный трудовой вклад работника. Она зависит от продолжительности стажа, в течение которого отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд, и уровня официальной зарплаты.

С 2015 года эти два параметра учитываются при расчете размера индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Чтобы определить страховую пенсию, нужно умножить ИПК на стоимость одного пенсионного коэффициента (в этом году он равен 98,86 рубля). Дополнительные пенсионные баллы можно получить за службу в армии, уход за инвалидом первой группы или ребенком до полутора лет. Пенсионные баллы считаются за два периода: до 2015 года и после, добавила эксперт.

Она также отметила, что с 2002 года основным критерием при расчете пенсии стал размер страховых взносов, а не стаж.

«Наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года», — пояснила Финогенова.

По ее словам, некоторые периоды работы ПФР может не учитывать, так как, по его данным, организации не существовало или взносы не уплачивались. В этом случае нужно найти двух свидетелей трудовой деятельности на данном предприятии, которые подтвердили бы выплату страховых взносов, и через суд восстановить справедливость.

Чтобы все это вовремя обнаружить, важно заранее сравнить данные ПФР и трудовой книжки.

Ранее Expert.ru сообщил, что с 1 августа работающим пенсионерам пересчитали страховую пенсию по старости и по инвалидности в беззаявительном порядке. Это коснулось официально трудоустроенных россиян, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Прибавку рассчитывают на основе индивидуального пенсионного коэффициента, в который переведут суммы страховых взносов, уплаченные работодателями. Ее максимальный размер составляет 279 рублей в месяц.

