Глава «Победы» призвал лишить авиакомпании господдержки

Государство не должно компенсировать авиакомпаниям издержки из-за пандемии или запретов на полеты в определенные страны, так как это входит в коммерческие риски. Об этом РБК заявил гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

«Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — заявил Калмыков.

Из-за локдаунов «Победа» приостанавливала полеты в апреле — мае 2020 года. Компания обращалась в Росавиацию с просьбой компенсировать два месяца простоя, но получила отказ. При этом, в мае прошлого года правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с пандемией. Крупнейшим получателем этой господдержки стала ГК «Аэрофлот», в которую входит «Победа».

По итогам года, из 15 крупных российских пассажирских авиакомпаний прибыль получила только «Победа» — 1,4 млрд рублей. У остальных перевозчиков совокупные убытки в 2020 году составили 125 млрд рублей.

Как сообщал Expert.ru, группа S7 официально объявила о создании второго в России лоукостера. Первые полеты запланированы на июль следующего года. S7 сообщает, что это будет отдельная авиакомпания со своим сертификатом эксплуатанта, который будет восстанавливаться на базе «Глобуса». Объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» завершилось в декабре 2019 года. Компании выполняют полеты под единым брендом S7 Airlines.