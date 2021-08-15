Полицейский дал советы, как распознать ложь

По данным исследований, люди врут от шести до восьми раз в день, чаще всего — подростки, реже — школьники младшего возраста и пенсионеры. В основном это мелкая, бытовая ложь, но бывает, что обманщика просто необходимо вывести на чистую воду. Шведский преподаватель полицейского дела, специализирующийся на допросах, Ула Крунквист рассказал изданию Dagens Nyheter о методике, помогающей уличить собеседника во вранье.

Шанс самостоятельно определить ложь составляет примерно 55%, и полицейским, по словам Крунквиста, справиться с этим так же трудно, как и обычным людям, потому что не существует никаких надежных сигналов. Однако есть ряд приемов, которые можно использовать в поисках правды.

«В полиции принято допрашивать главного подозреваемого последним, когда информация от других свидетелей уже собрана и подвергнута оценке. Следственная информация, явно указывающая на вину подозреваемого, становится козырем, который следует приберечь напоследок», — рассказал специалист.

Допрашивая подозреваемого, ему обычно дают высказаться, максимально подробно и без лишних вопросов, а затем уже задают вопросы и выкладывают улики. Знание фактов — ключевой инструмент в разговоре с потенциальным вруном, подчеркнул Крунквист.

Например, чтобы доказать факт супружеской измены, нужно сначала спросить партнера, чем он занимался в то время, когда был уличен в неверности. Если он не упомянет место «преступления», следует напрямую спросить, что он там делал. Этот вопрос окажется неожиданным, и человеку придется лгать экспромтом, а это большая нагрузка, в результате чего можно уловить разницу в манере повествования.

Также специалист дал совет не спешить с выводами, потому что чем раньше определишься, что все понятно, тем выше риск ошибиться. Сбор улик в этом случае становится уже необъективным. Кроме того, прежде чем ловить кого-то на лжи, полицейский порекомендовал спросить себя самого о готовности к последствиям.

Говоря о звонках от банковских мошенников, эксперт посоветовал просто не верить никому, кто звонит по поводу денег.

