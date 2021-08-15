Талибы приготовились к наступлению на Кабул

«Талибан» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) без боев взял под контроль Джелалабад, пятый по величине город Афганистана, и приготовился к наступлению на столицу республики. Об этом сообщает Reuters.

«В Джелалабаде нет боев, потому что губернатор сдался "Талибану". Это был единственный способ спасти жизни мирного населения», — сообщил агентству источник.

Представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил в Twitter захват столицы Нангархара. Джелалабад находится на востоке Афганистана, неподалеку от границы с Пакистаном. Это был последний из крупных городов республики, который находился под контролем официального правительства. Взятие города открывает талибам прямую дорогу к Кабулу, до которого осталось около 150 км. Позже «Талибан» объявил о захвате погранперехода «Торхам» на границе с Пакистаном.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне ухода из республики военного контингента США и войск НАТО. В данный момент под контролем правительства находятся лишь 8 из 34 столиц провинций Афганистана. По разным данным, моджахеды контролируют до 85% территории страны, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Президент США Джо Байден уже поручил развернуть в стране в общей сложности 5 тысяч американских военнослужащих «для обеспечения безопасного вывода персонала США».

Как сообщал Expert.ru, в июле представитель талибов Шахабуддин Делавар заявил на пресс-конференции в Москве, что «вы и все мировое сообщество, вероятно, недавно узнали, что 85% территории Афганистана перешло под контроль» движения. После этого Талибан развил свое наступление и за последние четыре дня захватил столицы семи афганских провинций.

