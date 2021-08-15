В Австралии объяснили, почему «Спутник V» до сих пор не признан в мире

Австралийские эксперты признают, что «Спутник V» — «умная вакцина», эффективная против многочисленных штаммов коронавируса. При этом она широко в мире не используется, в том числе, из-за «закрытости России». Подозрительно выглядит также массовое недоверие к вакцине самих россиян, пишет газета The Sydney Morning Herald.

«Австралия вряд ли сделала бы что-то особенно плохое, если бы заказала эту вакцину. Но политика — это политика, и Россия тоже не сделала себе ничего хорошего, оставаясь такой закрытой», — считает эпидемиолог Майк Тул.

В публикации подчеркивается, что «Спутником V» первыми привились сотрудники Института им. Гамалеи, где ее разработали, и до сих пор они не сообщили о каких бы то ни было побочных эффектах. Австралийские эксперты сделали вывод, что либо в России не проводится достаточный мониторинг, и смерти списываются на иные причины, либо вакцина действительна прекрасна. ни одна из других 69 стран, использующих «Спутник V», также не сообщала о побочных эффектах.

Ранее Expert.ru сообщил, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшей регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В апреле он объявил о планах закупить 2,5 млн доз этой вакцины.

