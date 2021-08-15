В Китае создали материал, способный поцарапать алмаз

Специалисты Яньшаньского университета совместно с коллегами из других научных центров Китая и других стран смогли создать сверхпрочный аморфный углеродный материал, способный поцарапать поверхность самого твердого природного минерала — алмаза. Об этом сообщается на сайте университета.

«Новое вещество имеет плотность 3,3 грамма на куб. см и называется AM-III. Его твердость по Виккерсу составляет 113 гигапаскалей. Таким образом, мы имеем дело с самым твердым и прочным из всех аморфных материалов, которые когда-либо встречались науке», — говорится в сообщении вуза.

Уточняется, что углеродное соединение было получено при высоких температурах. Измерение абсорбционной спектрометрией в видимой области показало, что этот желто-прозрачный материал обладает особыми оптическими свойствами, существенно отличающими его от всех аналогов.

Ученые полагают, что AM-III может использоваться в производстве полупроводников и фотоэлектрических устройств. Эта разработка уже запатентована в Китае и в Японии.

Как сообщал Expert.ru, в конце 1950-х в СССР, раньше чем в Японии, были получены высокопрочные углеродные волокна на основе полиакрилонитрильных (ПАН) волокон. Именно ПАН-прекурсоры сейчас используют UMATEX и японские конкуренты. Однако в СССР композиты применялись хоть и широко, но в основном в оборонке и в авиаотрасли — или в боевых, или в военно-транспортных самолетах (первым гражданским с относительно широким использованием углепластиков стал Ил-96, поступивший в эксплуатацию в 1993 году).

