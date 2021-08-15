В России нашли способ очистки орбит от космического мусора

Специалисты НПО машиностроения разработали способ очистки орбит от космического мусора при помощи модульного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института промышленной собственности.

«Изобретение относится к космической технике и может быть применено для решения задач сведения космических аппаратов с орбиты, инспекции, контроля их на орбите, в том числе геостационарной, решения других задач, требующих контактного взаимодействия с космическим аппаратом», — говорится в патенте.

Предполагается, что с мусором будет взаимодействовать выведенный на орбиту модульный космический аппарат, состоящий из базового блока и модулей автономного маневрирования. Автономные модули смогут отделяться от базы, изменять орбиту, сближаться с космическими объектами для физического контакта и сведения их с орбиты. Целеуказание может осуществляться как с базового блока, так и с отдельного спутника.

Ученые рассчитывают, что это изобретение увеличит возможности очистки космоса от антропогенного мусора.

Как сообщал Expert.ru, космический мусор — экологическая проблема, которая может перерасти в катастрофу. Обычно космический мусор не достигает Земли, сгорая в слоях атмосферы. Падение на территории Южной Америки 40-тонной орбитальной станции «Салют-7» в 1987 году — одно из немногих исключений. Однако засорение космоса составляет угрозу для космических аппаратов. Даже мелкие объекты на большой скорости способны повредить корабль.

