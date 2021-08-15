В России за сутки выявили 21 624 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 21 624 жителей РФ. Вылечились от инфекции 16 426 человек, скончались — 816. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Недельный прирост зараженных коронавирусом снижается в России четвертую неделю подряд, при этом уже восьмой день фиксируется максимальная с начала пандемии смертность от COVID-19.

«По состоянию на 15 августа в России выявлено 6 600 836 заболевших коронавирусом (+21 624 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1 954), Санкт-Петербурге (1 668) и Подмосковье (1 359). Наименьшее — на Чукотке (12) и в Ненецком АО (12).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 884 316 жителей РФ, умерли — 170 499.

С 9 по 15 августа оперштаб сообщил о 153 086 заболевших против 159 073 неделей ранее (снижение на 3,8%). При этом в Москве выявили 14 959 инфицированных, что является минимумом с начала апреля.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 542 159 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 410 177 горожан, умерли — 26 597.

Как сообщал Expert.ru, мэр Москвы Сергей Собянин с 13 августа отменил обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций (включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями). Также отменены требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19. Кроме того, сняты все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

