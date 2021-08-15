Социолог рассказал, кто может стать главным конкурентом Зеленского на президентских выборах

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал в интервью украинскому изданию "Телеграф" о предварительных электоральных раскладах на Украине.

По его мнению, серьезную конкуренцию на следующих президентских выборах Владимиру Зеленскому может составить лидер политической партии "Удар" Виталий Кличко, если решит баллотироваться на них.

Антипович отметил, что у Кличко в Украине сейчас 2-й рейтинг доверия среди политиков после действующего президента - более 30%. А в столице уровень поддержки вообще более 50%. И это при том, что Виталий Кличко еще не заявлял о намерениях баллотироваться.

"Запрос на новое опытное лицо большой, а о Кличко никто не скажет, что у него нет опыта... Поэтому может ли он составить конкуренцию? Да", - отметил Антипович.

При этом, по мнению социолога, у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко нет больших шансов победить Зеленского на президентских выборах.

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2024 года.

Ранее украинский депутат Андрей Николаенко заявил, что во время визита на Украину Ангела Меркель, среди прочего, будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.

Как утверждал ранее Кличко, у него нет конфликта с Зеленским, однако, по его словам, периодически у них возникают обострения в отношениях. По данным СМИ, в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с должностью мэра. При этом у окружения Кличко прошли ряд обысков. Мэр Киева считает, что давление исходит от офиса президента.

"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны", — сказал Николаенко в эфире телеканала "Украина 24", ссылаясь на неназванные источники.