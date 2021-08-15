Застройщикам упростят подключение домов к электросетям

Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям. Они теперь должны будут протягивать кабель непосредственно к распределительному щиту, а не к границам участка, как было ранее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

«Электросетевые организации должны протягивать кабель непосредственно к вводно-распределительному устройству (распределительному щиту)», — пояснили в пресс-службе кабмина.

Ранее мероприятия по техприсоединению разрешалось проводить только до границ земельного участка, на котором располагается дом. В связи с этим застройщики несли дополнительные расходы, что приводило к удорожанию жилья.

Поправки, внесенные в постановление правительства № 861от 27 декабря 2004 года, распространяются на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории. Этот договор заключается между застройщиком и местными властями по итогам аукциона на право аренды.

Как рассказал Expert.ru замглавы Минстроя, скоро появится законопроект по созданию госкорпорации или публичной компании, в которую перейдут дирекции строительства всех гражданских ведомств. Единый госзаказчик предполагается неким «универсалом». Он станет организатором строительных работ по федеральным объектам, которые ранее велись профильными министерствами. Например, подразделения Минспорта, как правило, заказывали возведение стадионов, Минздрав — больниц, Минобрнауки — институтов.

