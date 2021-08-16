В Афганистане – первый день под властью Талибана*

Новости из Афганистана, поступающие в понедельник, по существу приходят только из одной, теперь самой важной для тысяч афганцев части страны – аэропорта Кабула. Только здесь находятся американские военные. Они взяли под охрану аэропорт и проводят эвакуацию оставшихся в городе иностранцев, а также тех афганцев, которым посчастливится попасть на борт уходящих из страны самолетов. С понедельника коммерческие рейсы из Кабула не производятся. Самолеты авиакомпаний, судя по порталу Flightradar24, изменяют маршруты, чтобы следовать в обход Афганистана. Предосторожность не лишняя: после блицкрига прошлой недели у талибов* (террористическая организация запрещена в РФ - ред.) есть боевая авиация и большое количество средств ПВО. Все это досталось от афганской армии, прекратившей свое существование.

Ночью с воскресенья на понедельник начался настоящий штурм толпами людей последних пассажирских лайнеров, уходящих из Кабула. Был открыт огонь. Кто стрелял не очень понятно, но сообщается как минимум о пяти погибших.

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Общее количество американских солдат, находящихся в аэропорту – шесть тысяч человек. Здесь же находятся британские, турецкие и азербайджанские войска. Если бы эти силы нанесли удар по талибам, наверное, город получилось бы отбить. Однако о продолжении боевых действий и речи нет, хотя в США события в Афганистане стали поводом для жесткой критики президента его оппонентами.

«Вы уже скучаете по мне?», - поинтересовался Дональд Трамп у американцев, перечислив провалы Джо Байдена, среди которых упомянут и Афганистан. Обличительное интервью Fox news дал и бывший госсекретарь Майк Помпео. Один из архитекторов сделки с талибами, заключенной в прошлом году, в правление Трампа, обвинил Байдена в полной неспособности организовать достойный уход американцев из страны, избежав насильственной смены власти в Кабуле. Он напомнил, что действующий президент передвинул сроки вывода войск. Это вообще считается оппонентами Байдена главной причиной того, что талибы взяли Кабул. Правда, что бы кардинально поменялось в плане укрепления правительства Ашрафа Гани, уйди американцы несколькими месяцами позднее не объясняется.

А конгрессмен Лиз Чейни, представляющая Республиканскую партию, обвинила в нынешних событиях и Трампа, и Байдена. «Катастрофа Трампа/Байдена, разворачивающаяся в Афганистане, началась с того, что администрация Трампа вела переговоры с террористами и делала вид, что они - партнеры по миру, а заканчивается капитуляцией Америки, поскольку Байден оставляет Афганистан нашим врагам-террористам», - написала она в своем твиттере.

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Тем временем российское посольство сообщает о том, что ситуация в Кабуле «на удивление спокойная». Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что эвакуация дипломатов не планируется. Он выразил уверенность, что Афганистан при талибах не будет напоминать «халифат» ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ - ред.). Кабулов подчеркивает, что российские дипломаты поддерживают контакты с руководством движения. На сколько оправдан этот оптимизм пока не ясно.

Талибы в первые сутки контроля над Кабулом предпочитают не делать громких заявлений. Что происходит на контролируемой ими территории для внешнего мира загадка. Журналистов туда не допускают. Чуть ли не единственным исключением оказалось CNN. Телекомпании позволили снять трофеи талибов – захваченную у афганской армии технику.

О переменах пока можно судить по афганскому телевидению. С его экранов исчезли женщины-телеведущие и музыка. По выражению журналиста Мустафы Каземи медиа страны переживают процесс «талибанизации».

В понедельник ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете безопасности ООН. По-видимому, он пройдет без представителей правительства Ашрафа Гани. Сам теперь уже явно бывший глава Афганистана, помахав рукой у трапа самолета оставляемой им (навсегда?) родине, улетел еще в воскресенье. Сообщается, что он улетел в Душанбе, а оттуда направился в Оман. Вероятно, эта страна и будет местом его изгнания.

* Запрещенная в России террористическая организация.