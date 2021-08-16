Акции дня: бумаги «Новатэка» растут на фоне отчетности

В лидеры торгов вышли акции «Новатэка» по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 16 августа. За день акции подорожали на +2,40% до 1771,2 рублей за бумагу.

Акции росли после публикации отчетности за шесть месяцев 2021 года по РСБУ. Чистая прибыль составила 152,464 млрд рублей, увеличившись на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла на 52,5% до 330,696 млрд рублей на сравнению с аналогичным периодом. Дополнительным фактором привлекательности стала растущая цена на газ. На утренних торгах цена фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала рекордных 586,3 долларов за тысячу кубометров.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,58% до 3895,31 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,46% до 1674,09 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:16 мск составила 69,88 долларов (-1,01%). Российская валюта слабела – 73,26 рублей за доллар.