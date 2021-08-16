Акции «припали» перед рывком вверх

Отток капитала продолжается девять недель...
Конец предыдущей недели российский рынок акций завершил снижением в рамках коррекции после предыдущего роста. Подешевела нефть, с других внешних рынков также пришел ряд не лучших новостей, подвел и отток капитала. И хотя оснований для сильного падения нет, для роста поводов пока также не наблюдается.
Так, по итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 0,4% и составил 3873 пункта, индекс РТС – на 0,1%, до 1666,44 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 3,5%. Давление на настроения инвесторов оказало снижение цен на нефть - Brent снова ушла ниже 71 доллара за баррель. Впрочем, подсчитал «Интерфакс», за неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,8-2,1%.
На внешних площадках негатив был связан со статистикой в США: индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе рухнул до минимальных с декабря 2011 года 70,2 пункта, тогда как эксперты не ожидали изменения с июльского уровня 81,2 пункта. Что касается российских событий, то, по данным EPFR, на неделе до 11 августа чистый отток из фондов, ориентированных на российские акции, составил 60 млн долларов (это уже девятая подряд неделя оттока). С начала года чистый отток составляет 520 млн долларов.
...но третью неделю Мосбиржа заканчивает «плюсом». А что предстоит?
И все же Мосбиржа заканчивает торги в плюсе третью неделю подряд.До ближайшей психологической планки 3900 пунктов индекса Мосбиржи остаётся совсем чуть-чуть, и она почти наверняка будет достигнута если не прямо в начале торгов этой недели, то во всяком случае до конца августа, уверен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Одновременно индекс РТС, усреднённо отражающий капитализацию российского рынка не в рублёвом, а в долларовом исчислении, закрыл неделю ещё лучше, с результатом +2,05%, и даже по итогам пятницы не присел, а символически прибавил и в последний день недели ещё +0,05%, что конечно было связано с укреплением рубля: в эту пятницу курс доллара как раз снизился почти на 40 копеек до уровня 73,22 руб.
Интересно, отмечает аналитик, что сравнительно хорошо себя чувствовали даже акции розничного сектора, которые потенциально могли под конец недели немного присесть на сообщениях, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), выполняя поручение президента Путина и занимаясь поиском причин недавнего роста цен на продовольствие, предварительно назвала в качестве одного из вероятных виновников торговые сети. Если в деле появятся доказательство, то теоретически по закону ритейлерам может угрожать штраф в размере до 15% годовой выручки.
Однако похоже, что большинство участников рынка не слишком-то верят в такой исход, и предпочитают делать ставки на итоговый выигрыш акций розничных сетей на фоне инфляции из-за роста оборотов если не в натуральном, то хотя бы в денежном выражении, указывает Марк Гойхман. Акции X5 Retail, например, в пятницу набрали ещё +0,79%, а в сумме +3,68% за всю минувшую неделю. На 1,21% подрос за неделю и «Магнит». На ближайшей неделе как раз выпустят квартальные отчёты и очень многие крупные ритейлеры США, включая Walmart, Target, Macy's и Home Depot, что может дополнительно привлечь внимание к бумагам розничного сектора как бы по инерции и в России.
Закрепляют достижения августа акции Сбербанка, которые с начала месяца подорожали из района 305 до более чем 330 руб, и завершили прошедшую неделю высоко, по 328,49 руб., а затем, привыкнув в течение ближайших дней к новым уровням, спокойно могут расти и дальше, в направлении целей от 350 руб. за акцию и выше.
Из-за влияния темы повышения налогов на использование недр, важный сектор металлов и добычи находился под давлением. Накопившийся дисконт на акции сырьевиков может ещё заставить участников торгов проверить на этой неделе и несколько более глубокие ценовые уровни, но в целом рынок всё равно продолжит ставить среднесрочно на сохранение сверхвысокой рентабельности компаний-экспортёров и за рубежом, и внутри страны, полагает эксперт.
Рекордно высокое закрытие американского и европейского рынка в пятницу определит всё же ожидаемый активно положительный в целом старт торгов в понедельник и в России, уверен Марк Гойхман. Индекс Мосбиржи iMoex продолжил корректироваться после существенного роста предыдущей недели и первые 15 минут провёл сегодня на отрицательной территории в районе отметки 3855 пунктов, доходя до -0.42% по сравнению с котировками закрытия пятницы.
Однако уже в следующие 5-10 минут большинство стартовых цен были участниками рынка выкуплены и подтянуты немного повыше, первоначальные потери в индексе сократились к 10.25 Москвы до -0.18%, так что преобладающий настрой выкупать любые небольшие спады пока подтверждается и, вероятно, сохранится в течение остального дня.
На данный момент, говорит аналитик, именно хорошее самочувствие мировых бирж – единственное необходимое и достаточное условие для постепенного накопления роста инвестиционного интереса и у нас, особенно к «голубым фишкам» крупнейших компаний. Сами по себе эти настроения сейчас устойчивы, и они явно приближают достижение новых рекордных уровней по индексу Мосбиржи. Вероятно, что он ещё до наступления осени окажется на уровнях заметно выше 4000 пунктов.
Скорость такого движения наверх в значительной степени зависит в России, конечно, и от динамики нефтяных цен, которые как раз тоже успели на прошлой неделе вновь всплыть на поверхность из района 68 долларов до более чем 70 долларов за баррель. Но пока что нефтяные котировки продвигаются выше не слишком динамично, и, пожалуй, только это и может в начале новой недели несколько ограничивать темпы продвижения российских бирж наверх.
В то же время сейчас не предвидится каких-либо событий или важной международной экономической статистики, которая бы сильно могла влиять на ход торгов именно сегодня, в конкретный день, признает Марк Гойхман. Но общая динамика мировых рынков будет в течение недели, скорее всего, постепенно тащить и российские биржи дальше наверх, побуждая и иностранных, и российских инвесторов смелее вкладываться в акции большинства секторов и на текущих, и на более высоких уровнях, по мере прохождения их в динамике.
Индекс широкого рынка США S&P500 завершил торги прошлой недели в плюсе в значительной мере за счёт укрепления секторов здравоохранения и циклических акций. На те, в свою очередь, помимо хорошей квартальной отчётности, повлияло принятие обеими партиями в конгрессе пакета почти на 1 трлн долларов, стимулирующего инвестиции в транспортную и логистическую инфраструктуру страны, а также ожидания, что в ближайшие недели стоящая за президентством Джо Байдена демократическая партия может в одностороннем порядке утвердить и смету аналогичных проектов с уклоном в социальные инициативы ещё на 3,5 трлн долларов.
Также рынки будет отдельно и сильно интересовать, продолжится ли и на этой неделе ещё одна волна ралли в американском финансовом секторе, и насколько будут готовы удержать достижения после выхода отличного отчёта акции Disney, которые многие воспринимают на рынках как важную лакмусовую бумажку положения дел в целом в той части бизнеса, который напрямую связан с переоткрытием спроса на досуг и развлечения по мере выхода из острой фазы пандемии COVID.
В частности, порадовало инвестсреду заявление Disney о том, что число новых бронирований мест в тематических парках вперёд продвигается сильно и быстрее, чем сегодняшние посещения, несмотря ни на какое распространение Дельта-штамма вируса. Аналогично и придирчиво рынки будут присматриваться и к акциям Boeing, которые вновь пошли на взлёт после известий о поставке в июле 28 машин 737 Max. Все перечисленные сектора и эмитенты важны как индикаторы и для российского рынка, который будет судить по ним об устойчивости восстановления мировой экономики. Кроме этого, рынки продолжат следить и за цифрами, которые характеризуют распространение вакцин как в России, так и в США, и в Европе, говорит Марк Гойхман.
Интересно, добавляет эксперт, что в целом российские биржи в последние несколько дней не переставали надолго продвигаться наверх даже и в те дни, когда на время приседали ниже нефтяные цены, точно так же как и американский Уолл-Стрит продолжал движение на рост, в том числе, и после выхода более слабого, чем ожидалось, показателя по потребительским настроениям от Мичиганского университета. Но в то же время это могло сработать «бычьему» тренду в плюс ещё и в связи с ожиданиями, что у ФРС США появляется ещё один повод, возможно, повременить с началом сворачивания стимулирующих программ, которые обеспечивают с начала пандемии всё более масштабными денежными суммами фондовые рынки даже больше, нежели саму мировую экономику.
Желание и наших российских, и иностранных инвесторов продолжать «отзеркаливание» мировых тенденций и на российских площадках, по всей видимости, заставит продвинуться и российские рынки выше в направлении установления новых рекордов, исходя как минимум из ближних целевых уровней от 4100 пунктов и выше по индексу Мосбиржи, заключает Марк Гойхман.
По рублю также ожидается позитив
В начале текущей неделе российский рынок может оказаться под давлением, отмечает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Сырьевые контракты снижаются на фоне слабой статистики по промышленному росту в Китае. Однако любые негативные новости инвесторы встречают надеждами на стимулы. Вот и в КНР Народный банк не стал дожидаться провала фондовых индексов и влил в финансовую систему 600 млрд юаней.
Из важных событий предстоящих дней эксперт отмечает выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник. Рынки уже привыкают к мысли о постепенном сокращении стимулов со стороны американского регулятора, но остаётся открытым вопрос скорости этого сокращения. Возможно, что Пауэлл постарается убедить рынки в том, что ФРС не станет торопиться, поскольку текущая волна Delta штамма COVID-19 несёт с собой слишком много неопределённости.
Для российского контекста важный момент наступит в среду, когда выйдет статистика по инфляции за неделю. Вероятно, предполагает Андрей Кочетков, что в августе потребительские цены покажут нулевую динамику, а то и дефляцию благодаря поступлению продукции нового урожая. Соответственно годовая инфляция продолжит замедляться, что приведёт к росту реальной доходности рубля. Это будет способствовать дальнейшему притоку средств на рынок облигаций, что также позитивно скажется и на российской валюте.