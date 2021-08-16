Акции «припали» перед рывком вверх

Отток капитала продолжается девять недель...

Конец предыдущей недели российский рынок акций завершил снижением в рамках коррекции после предыдущего роста. Подешевела нефть, с других внешних рынков также пришел ряд не лучших новостей, подвел и отток капитала. И хотя оснований для сильного падения нет, для роста поводов пока также не наблюдается.

Так, по итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 0,4% и составил 3873 пункта, индекс РТС – на 0,1%, до 1666,44 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 3,5%. Давление на настроения инвесторов оказало снижение цен на нефть - Brent снова ушла ниже 71 доллара за баррель. Впрочем, подсчитал «Интерфакс», за неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,8-2,1%.

На внешних площадках негатив был связан со статистикой в США: индекс потребительского доверия Мичиганского университета в августе рухнул до минимальных с декабря 2011 года 70,2 пункта, тогда как эксперты не ожидали изменения с июльского уровня 81,2 пункта. Что касается российских событий, то, по данным EPFR, на неделе до 11 августа чистый отток из фондов, ориентированных на российские акции, составил 60 млн долларов (это уже девятая подряд неделя оттока). С начала года чистый отток составляет 520 млн долларов.

...но третью неделю Мосбиржа заканчивает «плюсом». А что предстоит?

И все же Мосбиржа заканчивает торги в плюсе третью неделю подряд.До ближайшей психологической планки 3900 пунктов индекса Мосбиржи остаётся совсем чуть-чуть, и она почти наверняка будет достигнута если не прямо в начале торгов этой недели, то во всяком случае до конца августа, уверен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Одновременно индекс РТС, усреднённо отражающий капитализацию российского рынка не в рублёвом, а в долларовом исчислении, закрыл неделю ещё лучше, с результатом +2,05%, и даже по итогам пятницы не присел, а символически прибавил и в последний день недели ещё +0,05%, что конечно было связано с укреплением рубля: в эту пятницу курс доллара как раз снизился почти на 40 копеек до уровня 73,22 руб.

Интересно, отмечает аналитик, что сравнительно хорошо себя чувствовали даже акции розничного сектора, которые потенциально могли под конец недели немного присесть на сообщениях, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), выполняя поручение президента Путина и занимаясь поиском причин недавнего роста цен на продовольствие, предварительно назвала в качестве одного из вероятных виновников торговые сети. Если в деле появятся доказательство, то теоретически по закону ритейлерам может угрожать штраф в размере до 15% годовой выручки.

Однако похоже, что большинство участников рынка не слишком-то верят в такой исход, и предпочитают делать ставки на итоговый выигрыш акций розничных сетей на фоне инфляции из-за роста оборотов если не в натуральном, то хотя бы в денежном выражении, указывает Марк Гойхман. Акции X5 Retail, например, в пятницу набрали ещё +0,79%, а в сумме +3,68% за всю минувшую неделю. На 1,21% подрос за неделю и «Магнит». На ближайшей неделе как раз выпустят квартальные отчёты и очень многие крупные ритейлеры США, включая Walmart, Target, Macy's и Home Depot, что может дополнительно привлечь внимание к бумагам розничного сектора как бы по инерции и в России.

Закрепляют достижения августа акции Сбербанка, которые с начала месяца подорожали из района 305 до более чем 330 руб, и завершили прошедшую неделю высоко, по 328,49 руб., а затем, привыкнув в течение ближайших дней к новым уровням, спокойно могут расти и дальше, в направлении целей от 350 руб. за акцию и выше.