Деньги президента Афганистана не поместились в вертолет

Во время бегства президента Афганистана Ашрафа Гани из страны, он направился в аэропорт в сопровождении нескольких автомашин с деньгами, сообщает РИА Новости.

«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», – цитирует агентство слова пресс-секретаря российской дипмиссии в Афганистане Никиты Ищенко.

Ранее «Эксперт» писал, президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, оттуда он должен направиться в другую страну. Об этом сообщает Asia-Plus со ссылкой на чиновника из правительства Афганистана Саджада Нуристани.

«Президент подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Его сопровождают советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли», — заявил Нуристани.

По его данным, из Таджикистана Гани должен направиться в другую страну, но в какую именно, пока неизвестно. Ранее президент Гани свое решение уйти в отставку объяснил тем, что «боевые действия в Кабуле невозможны».

По информации источников Khaama Press и Reuters, главой переходного правительства страны будет назначен экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали.

15 августа «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен) объявил, что установило полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращение грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в эфире «Эха Москвы» заявил, что боевики движения Талибан взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле. Талибы будут охранять посольство России в Кабуле, сообщил в эфире «Эха Москвы». По словам Кабулова, уже взят под охрану внешний периметр посольства. По его словам, дальнейшие меры будут обсуждаться завтра на встрече с послом.

Кроме того, Кабулов сказал, что захват талибами Кабула стал для России «в некоторой степени неожиданностью». «Мы исходили из понимания, что афганская армия, какой бы она ни была, все-таки будет какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил, что они все побросали при первом выстреле. Мы переоценили вооруженные силы Афганистана», — сказал он.

В посольстве России в Кабуле продолжает работать около ста человек.

23 июня Эксперт писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявление, которое сделали представители движения «Талибан» в ходе их переговоров в Москве, позволяют говорить о том, что это «вменяемые люди».

«Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался, – цитирует министра иностранных дел РИА Новости. – Они очень чётко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана. Что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (признано в России террористической организацией и запрещено – «Эксперт»), а также то, что готовы обсуждать с жителями Афганистана политическое устройство государства».

Как пояснил Лавров, ранее талибов все обвиняли в том, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата.

«Но заявление, которое сделали представители Талибана в Москве, посылает важный сигнал миру – они вменяемые люди», – резюмировал глава МИД РФ, призвав при этом власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами.

Ранее сообщалось, что лидеры Талибана обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

Напомним, делегация движения посетила нашу страну 8-9 июля. В российской столице представители Талибана провели встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замиром Кабуловым.

«Мы обратились к российским властям с просьбой исключить движение из санкционного списка (СБ ООН)», – подчеркнул Шахин.