ФАС заставит продукты подешеветь

Несмотря на ожидавшееся удешевление сезонных продуктов питания, которого ожидали различные ведомства, падение цен на них оказалось практически незаметным. На это обратил внимание и Владимир Путин, поручивший Федеральной антимонопольной службе заниматься мониторгингом цен в этом секторе.

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Антимонопольщики, судя по всему, не только мониторили рынок, но и активно искали пути решения проблемы. Так, как сообщил Forbes со ссылкой на собственные источники, ведомство готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях.

Тема уже обсуждалась на совещании с представителями торговых сетей. В ФАС предложили «повысить прозрачность работы» сетей. «Уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены. Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать», — заявил источник, близкий к одному из участников совещания. Новый законопроект, похоже, призван решить эту проблему.

Ранее также появилось сообщение, что ФАС инициировала ряд внеплановых выездных проверок в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и«Магнит». В ведомстве заявили, что целью проверок является «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор.

Жесткая денежно-кредитная политика, способна усугубить ситуацию

Нельзя отрицать, говорит преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, что рост цен на товары потребительской группы превратился в существенную угрозу для стабильного социально-экономического развития страны. Постоянно происходящее изменение ценников в магазинах (как правило, в сторону их увеличения) способно свести на нет эффект от позитивных изменений в хозяйственной жизни общества, когда рост доходов частично или полностью будет «съеден» инфляцией.

Причем чисто монетарные попытки сдерживания негативной тенденции в розничном ценообразовании, предпринимаемые ЦБ, нельзя назвать эффективными. Отчасти это происходит из-за растянутого во времени воздействия ключевой ставки на объем денежной массы в обращении, поясняет эксперт. Основная же причина нарастания инфляционных процессов в нашей стране лежит не в плоскости классического превышения спроса над предложением, вызванного избытком ликвидности на рынке, а в нарастании предельных издержек в экономической системе.

Рост себестоимости продукции на протяжении всей цепочки ее формирования вызван как значительной долей валютной составляющей в структуре затрат практически всех основных секторов национального хозяйства, так и низкой эффективностью ряда производств. В этом смысле действия регулятора, направленные на обуздание инфляции, носят ограниченный характер, полагает Анатолий Гожий. Более того, в долгосрочной перспективе жесткая денежно-кредитная политика, способна усугубить ситуацию на потребительском рынке. Снижение доступности кредитных ресурсов, резко ограничит возможности развития малого и среднего бизнеса, сузив материальные основы конкуренции в розничной сфере, тем самым заложив предпосылки для монопольного завышения цен.

Администрирование розничного ценообразования выглядит самым легким способом сдержать инфляцию, замечает аналитик. Тем самым достигается краткосрочный эффект, создающий видимость решения проблемы. Но регуляторное воздействие на последнюю стадию создания стоимости, при сохранении рыночных принципов ценообразования на всех предшествующих этапах, неизбежно вызовет системные сбои на всем протяжении движения товаров к потребителю. По сути, государство либо подправляет, либо имитирует рынок.

Это могло бы иметь успех, полагает Анатолий Гожий, если бы в систему регулирования включалась вся система калькуляции затрат: от цен на энергоносители до наценки торговых сетей. В противном же случае неизбежно возникновение «ножниц цен», что приведет к нестыковкам в согласовании условий реализации между производителями, посредниками и продавцами. Прогноз результата очевиден: снижение конкуренции в торговой сети, свертывание отдельных производств (прежде всего, ориентированных на ширпотреб), дефицит, ухудшение качества и нарастание скрытой «подавленной» инфляции.

Регулирование стоимости продукции для потребителя посредством администрирования отдельных звеньев механизма ценообразования со временем неизбежно приведет к деформации всей хозяйственной структуры, уверен эксперт. Обеспечение же комфортных условий для бизнеса, поощрение конкуренции (в том числе и за счет отмены эмбарго на импорт продуктов питания), развитие рыночной инфраструктуры (посредством облегчения реализации продукции производителями), помощь региональных властей в совершенствовании логистики товаропотоков - это необходимые рыночные составляющие обоснованного ценообразования. В этих условиях возрастает социальная роль государства, обеспечивающая выравнивание доходов наиболее незащищенных групп населения.

Надо действовать! Но как?

Действия ФАС по подготовке законопроекта по регулированию наценки на продовольственные товары, можно назвать очень своевременным, считает, со своей стороны, главный аналитик компании Esperio Лев Кравец. Последние данные по продовольственной инфляции отчетливо сигнализируют о том, что если прямо сейчас ничего не предпринимать, то этой осенью темпы роста цен в России окажутся выше пиковых значений июня 2021 года 7,90%.

Стандартная модель продовольственной инфляции подразумевает, что именно в период июнь-август темпы роста цен на продукты питания за счет дефляционного воздействия увеличения предложения отечественной сезонной плодоовощной продукции резко снижаются, достигая минимальных по году значений. После чего в период сентябрь-декабрь продовольственная инфляция начинает ускоряться и до конца года ее темпы как правило только увеличиваются.

В 2021 году наблюдается серьезное отклонение от стандартного поведения цен на продукты питания, констатирует аналитик. В июне вместо снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию произошел рост с 8,23% до 11,16%, при этом продовольственная инфляция по июню достигла максимального по 2021 году значения, ускорившись с 7,4% в мае до 7,9%. В июле ситуация начала улучшаться, темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились с 11,16% до 6,15%, а продовольственная инфляция замедлилась с 7,9% до июньского уровня 7,43%.

Это не может не радовать, говорит Лев Кравец, но если следовать стандартной модели поведения инфляции в России, то становится очевидно, что за оставшийся месяц август, рост цен на продовольствие не успеет замедлиться до нормального уровня. С учетом еще одного месяца дефляционного воздействия увеличения предложения плодоовощной продукции, продовольственная инфляция в августе может замедлиться с 7,43% до 7,00%, но после этого начиная с сентября, должно начаться сезонное ускорение и темпы роста цен на продукты питания к концу года могут превысить пиковое значение в 7,90%.После выхода июльской статистики такой ход событий стал очевиден, и, видимо, поэтому ФАС получило команду заняться выстраиванием антиинфляционной плотины.

Однако не стоит делать далеко идущие выводы о том, что обсуждаемый закон о государственном регулировании наценки на продовольственные товары непременно будет применен, добавляет Лев Кравец. Напротив, по его словам, антиинфляционная практика 2020 и 2021 года говорит о том, что правительство России использует административные инструменты ограничения роста цен очень выборочно и исключительно в качестве показательных действий.

Так было с заморозкой цен на сахар и подсолнечное масло, ограничения не коснулись других видов продовольственных товаров, но остальной рынок все понял, указывает эксперт. Так было и с бензином, когда правительство пригрозило введением полного запрета на экспорт бензина, в итоге внутренние биржевые цены перестали расти и были найдены компромиссы с ВИНК. Почти наверняка тоже самое будет и с ритейлерами, и с регулированием наценок на продовольственные товары, а недавний рейд ФАС в крупные торговые сети, часть этой показательной антиинфляционной стратегии.