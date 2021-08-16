INFINITI QX80 предлагает российским покупателям еще больше роскоши

Именно поэтому и относительно недавние обновления модели во внешности сведены к минимуму. На QX80 палитра цветов окраски кузова пополнилась двумя новыми оттенками – черный Mineral Black и красный Coulis Red. Теперь покупатели смогут выбрать свой QX80 в одном из девяти великолепных цветовых решений. Кроме того, претерпел изменения дизайн шильдика 4WD.

Обновленный QX80 получил переработанный дизайн передней панели и новую мультимедийную систему INFINITI InTouch с двумя сенсорными экранами диагональю 7 и 8 дюймов. Наличие двух раздельных дисплеев позволяет изменять настройки автомобиля (нижний дисплей), не прерывая работу навигационной системы (верхний дисплей).

Новые WXGA-дисплеи с высоким разрешением 1280x768 отличаются улучшенной графикой. Быстродействие нового системного блока обеспечивает как более мощный четырехъядерный процессор Arm Cortex-A9, так и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти.

Среди преимуществ новой мультимедийной системы INFINITI QX80 отметим современный Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением, усовершенствованное голосовое управление (распознает до 6000 команд вместо прежних 500) с функцией прогнозирования поиска текста, а также улучшенное отображение карт в навигации.

Силовая установка флагманского внедорожника осталась прежней. INFINITI QX80 оснащается 5,6-литровым бензиновым мотором V8 (405 л.с., 560 Нм) и 7-ступенчатой АКП. С места до 100 км/ч полноразмерный внедорожник с трехрядным салоном и снаряженной массой 2,8 тонны разгоняется за 7,5 с, а потолок максимальной скорости искусственно ограничен на отметке 210 км/ч.

Великолепный уровень комфорта и безопасности в свою очередь обеспечивают система гидравлической стабилизации кузова Hydraulic Body Motion Control и полноприводная трансмиссия All-Mode AWD.

На российском рынке INFINITI QX80 представлен в исполнениях с 7- или 8-местным салоном, в двух комплектациях Sensory и Sensory ProACTIVE.

Даже начальное исполнение может похвастать роскошным оснащением, включая среди прочего 22-дюймовые легкосплавные диски, адаптивные светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, капитанские кресла второго ряда (для 7-местного исполнения), отделку салона кожей полуанилиновой выделки, двухканальную аудиосистему Hi-Fi BOSE 2.0 с 13 динамиками, жестким диском на 10 ГБ, поддержкой форматов MP3 и WMA и функцией объемного звучания Driver Audio Stage, а также другое оборудование.

В дополнение к этому комплектация Sensory ProACTIVE оснащается комплексом систем активной безопасности INFINITI Drive Assist (помимо прочего включает активный круиз-контроль, функцию предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, контроль за движение в полосе, предупреждения об объектах в слепой зоне видимости и другие системы).

Также в оснащении топ-версии входит улучшенная музыкальная система, возможность дистанционного складывания третьего ряда сидений и цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror, которое позволяет водителю использовать зеркало заднего вида в качестве стандартного зеркала или превращать его в монитор с отображением видео с HDR-камеры.

Как и прежде INFINITI QX80 остается одними из наиболее выгодных в классе внедорожников по сочетанию цена-оснащение.