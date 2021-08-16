ОДКБ проведет военные учения на таджикско-афганской границе в ближайшие месяцы

Военные учения Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вблизи границы Таджикистана и Афганистана пройдут в ближайшие месяцы, говорится в распространенном пресс-службой организации заявлении генсека ОДКБ Станислава Зася. «Уже начата непосредственная подготовка», — уточнил он.

«Стремительное наступление движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) , переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу — город Кабул, а также фактическая смена власти в стран существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность», — говорится в заявлении на сайте организации.

Как сообщил ранее в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в октябре на таджикско-афганской границе планируются учения «с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2021», подразделениями материально-технического обеспечения «Эшелон-2021» и Коллективных сил оперативного реагирования — «Взаимодействие-2021», а в ноябре — учение по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований «Кобальт-2021». На встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо его российский коллега Сергей Шойгу отметил, что подобные учения пройдут не только в Таджикистане, но и в Киргизии.

В начале августа вблизи границы с Афганистаном прошли совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана. В них приняли участие около 2,5 тысяч военных, были задействованы 500 единиц вооружения и техники. Кроме того, в целях защиты границ ОДКБ Москва и Душанбе реализуют совместные программы по перевооружению армии Таджикистана, безвозмездной поставке вооружения и техники, а также подготовке военных кадров.

В июле генсек ОДКБ сообщал о разработке проекта Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. На данный момент в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.