Открыт прием заявок на LEXUS DESIGN AWARD 2022

Множество выдающихся деятелей мировой креативной индустрии внесли щедрый вклад в поддержку миссии Lexus Design Award и превратили конкурс в постоянно развивающуюся платформу для создания инноваций в дизайне, ведущих к лучшему будущему. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 10 октября 2021 года. Имена членов жюри и наставников Lexus Design Award 2022 станут известны осенью этого года.

В России из года в год становится всё более популярным локальный этап конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice, привлекая всё большее число дизайнеров, желающих проявить себя. По результатам Lexus Design Award 2021 из 2079 работ, отправленных участниками из 66 стран, 354 были поданы из России, что стало европейским рекордом по количеству молодых талантов из одной страны, принявших участие в борьбе за международную премию.

Идеи, предлагаемые в рамках конкурса новым поколением дизайнеров, должны учитывать не только три фундаментальных принципа бренда Lexus — предвосхищать, внедрять инновации и интриговать, — но и потребности общества будущего. Проекты участников должны отвечать на глобальные вызовы, стоящие перед следующими поколениями, и предоставлять привлекательные и новаторские способы внести свой вклад в развитие устойчивого счастливого будущего. Бренд ищет захватывающий дизайн, который пересекается с продуманными решениями и сможет улучшить жизнь общества в самых разных обстоятельствах.

Главным отличием премии Lexus Design Award от других конкурсов дизайна является система наставничества, в которой четыре всемирно известных эксперта помогают финалистам полностью раскрыть потенциал своих идей и дают персональные рекомендации при создании и развитии прототипов их проектов. Бесценный опыт, полученный от настоящих лидеров мирового дизайна, станет одной из главных наград за участие в конкурсе.

Ещё одна важная черта премии — идея каждого лауреата должна быть направлена на решение проблем в современном обществе. Жюри обращает отдельное внимание на работы, которые могут действительно улучшить жизнь людей в ближайшем будущем.

За всю свою историю Lexus Design Award продемонстрировал 90 творческих работ и отметил таланты 139 человек и команд, которые с помощью выдающегося дизайна помогли сформировать лучшее будущее.

Экспертное жюри рассмотрит заявки со всего мира и выберет шесть финалистов, имена которых будут объявлены в начале 2022 года. Разработка прототипов финалистов конкурса финансируется Lexus с бюджетом 3 000 000 японских иен (более 2 000 000 рублей) на каждый проект. Весной 2022 года жюри рассмотрят финальные прототипы финалистов и выберут одного победителя Гран-при.