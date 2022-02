Правительство и табачные компании готовят курильщикам хорошую жизнь

Оборот электронных сигарет в России ждут еще более сильные ограничения — в планах Минздрава обязать производителей выпускать электронные и обычные сигареты в новых, обезличенных пачках, где 75% площади занимает информация о вреде курения. Кроме того, ведомство планирует запретить во всех никотиносодержащих изделиях ароматизаторы, красители и «усиливающие зависимость» добавки. В первую очередь эта мера коснется новых видов никотинсодержащих продуктов — электронных сигарет, вейпов, систем нагревания табака.

Россия, вместе со всем миром, стремится снизить число курильщиков как можно сильнее. В правительственной «Концепции …противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации» цели такие: к 2035 году доля курильщиков должна упасть с 29% до 21%, а розничные продажи сигарет — с 1,6 тыс. штук до 1 тыс. штук в год на душу населения.

Наткнулись на нелегалов

Напомним, активная борьба с курением в стране началась более десяти лет назад. В 2008 году РФ присоединилась к «антитабачной» конвенции ВОЗ, после чего было запрещено курение в общественных местах, реклама и спонсорство табака и т.д. И это явно принесло плоды: уже к 2015 году курение среди подростков 13-15 лет упало в 2 раза по сравнению с 2004 годом, а доля взрослого курящего населения к 2018 году снизилась до 29% с 39,4% в 2009 году. Снизилась и продажа сигарет на душу населения: с 2,5 тыс. штук в год на человека в 2012 году до 1,6 тыс. штук в год на человека в 2018 году.

Дальше возникли нюансы. Главный вопрос: будут ли меры, которые может принять правительство по борьбе с табаком, столь же действенны дальше? Например, в той же «Концепции» приводятся такие цифры: 76% курящих респондентов считает, что курение наносит вред их здоровью, то есть, они достаточно информированы, но курить не бросают,

Что касается акцизов, которые должны в идеале настолько повысить цены на табак, что люди будут отказываться от курения в виду слишком больших затрат, то тут ситуация тоже не вполне однозначная. Так, с 2015 по 2020 год из-за роста акцизов в рознице импортные сигареты с фильтром подорожали более чем в полтора раза. А за восемь лет, с 2013-го по 2021 год, акцизные ставки на сигареты с фильтром в России выросли почти в 4 раза. При этом, как мы видим, число курильщиков снизилось лишь на 10-11 п.п.

В 2021 году, чтобы покрыть «ковидные» расходы бюджета, Минфин резко, сразу на 20%, повысил акцизы на табачную продукцию и сам табак. Планировалось, что эта мера даст казне дополнительные 70 млрд рублей.

Это было самое большое повышение акциза за всю историю – практически на 20 руб. Незадолго до этого, в 2019 году, была введена маркировка сигарет, а с 1 июля 2020 года запрещен оборот немаркированной табачной продукции. Казалось, маркировка должна наконец решить проблему с нелегальными сигаретами. В самом деле: после ее введения поступления от табачных акцизов разово подскочили почти на 80 млрд рублей.

Но полного обеления рынка не произошло. Разница в акцизе между Россией и соседними странами сделала еще выгоднее контрабанду табака.

«Мы надеемся, что в дальнейшем государство не будет так драматично повышать акцизы, — говорит Фарук Енер, гендиректор «БАТ» (British American Tobacco) субрегиона Россия, Центральная Азия и Беларусь. — Потому что в традиционном сегменте мы уже видим: резкое повышение акцизов вызывает переход на нелегальную продукцию. При том, что в России уровень проникновения на табачный рынок нелегальной продукции один из самых высоких. Основной приток нелегальной продукции идет из близлежащих стран. Там уровень цен и налогов значительно ниже. И если в России резко повышается акциз, то разница с близлежащими странами становится огромной. Государство должно обеспечивать контроль на границах, именно контроль и штрафы смогут удержать приток нелегальных сигарет на российский рынок».

«Эксперт» несколько раз писал о том, как устроен рынок нелегальных сигарет и каковы потери от него. Так, в 2020 году доля теневого сегмента составила около 11%, из-за чего бюджет недополучил более 85 млрд рублей. Ключевое преимущество нелегальных сигарет — их стоимость, которая, как правило, в два-три раза ниже, чем у маркированной пачки: 50–70 рублей против 140 рублей за пачку в 2021 году (подробнее см. «Пересекай и обогащайся», №6 за 2021 год).

Причина — серьезная разница в акцизных ставках в России и в сопредельных странах: так, в этом году в РФ акцизная ставка на 1000 сигарет с фильтром 2778 рублей, тогда как в Армении, Киргизии, Казахстане и Беларуси — в переводе на рубли от 739 до 2137 рублей.

Решить проблему не помогла даже маркировка: в 2021 году, по всем оценкам, серый табачный рынок снова вырастет (см. «Короли нелегального рынка», №20 за 2021 год). «Введение дополнительных акцизов только способствует развитию теневого рынка. Его игроки не подконтрольны никому, и рост цены только делает их бизнес все более выгодным. Кроме того, нельзя не учитывать, что население возвращается к потреблению обычных сигарет. Этому способствуют законы, которые приравнивают электронные сигареты, вейпы к обычным сигаретам», — констатирует член общественного совета территориального органа Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык.

Есть разные подходы к проблеме: можно усилить внутри ЕАЭС контроль за грузами: согласованные маршруты, пломбы, датчики и т.д., чтобы пресечь фиктивный транзит; можно уравновесить акцизные ставки, можно, наконец, ввести маркировку на всей территории ЕАЭС. Но усилиями одной России это сделать невозможно, а партнеры по союзу пока не сильно активны в этом направлении.

Вот еще косвенный показатель того, что рынок нелегальных сигарет растет: несмотря на ежегодное повышение акцизов, поступления от них в бюджет до года введения маркировки оставались примерно одинаковыми — на уровне 560-570 млрд рублей. В такой сложной ситуации с нелегальным рынком мы рискуем недооценить потребление табака в стране. сли будем опираться лишь на официальные данные, согласно которым потребление и производство снижаются. И это не говоря уже о том, что качество табака на сером рынке проконтролировать невозможно в принципе.

Табачники снижают температуру

Возможно, сейчас имеет смысл прислушаться к табачным компаниям, которые призывают предложить курильщикам, которые не собираются бросать курить прямо сейчас, другие никотиновые продукты, чтобы максимально снизить ущерб для здоровья (хотя, безусловно, любое употребление никотина связано с вредом, без вариантов).

Например, тот же «БАТ» все средства, заработанные на традиционных сигаретах, вкладывает в разработку новых продуктов. «Мировой> табачный рынок действительно падает в течение последних 20 лет. Но если мы посмотрим на никотиновый сегмент, в частности, системы нагревания табака и вейпы, то мы увидим, что этот сегмент как раз остается сильным, — говорит Фарук Енер. — Задача заключается в том, чтобы люди знали, что у них есть такой выбор — в случае, если они не готовы бросить курить, у них есть возможность потреблять никотин со значительно меньшими рисками для своего здоровья по сравнению с традиционными сигаретами».

Даже после многих лет антитабачной кампании в мире по-прежнему остается около 1,1 млрд курильщиков, которые не готовы бросать курить, согласно данным ВОЗ.

Хотя где-то потребители стремительно переключаются на новые продукты. Например, в Японии на системы нагревания табака перешло уже 30% потребителей. В Европе тот же процесс происходит намного медленнее. Россия находится между Японией и Европой — у нас на новые продукты перешло почти 5 млн из 35 млн курильщиков.

В научной среде пока еще идут споры вокруг рисков от вейпов и систем нагревания табака. Риски зависят и от того, на какой шкале расположить эти продукты. Если с точки зрения влияния на окружающих тут все более-менее ясно — по сравнению с обычными сигаретами системы нагревания действительно избавлены от дыма, пепла и запаха, то с влиянием на здоровье человека дело обстоит не так просто.

Так, «БАТ» в июле представила первые результаты сравнительного исследования влияния на здоровье традиционных сигарет, систем нагревания табака («БАТ» под маркой glo) и полного отказа от курения. Исследование продлится год, но уже по результатам первых 6 месяцев, опубликованных в рецензируемом медицинском издании The Journal of Internal and Emergency Medicine, можно судить о том, что полный переход на glo привел к статистически значимым изменениям по ряду так называемых «биомаркеров воздействия» и «биомаркеров потенциального вреда» по сравнению с курением. Показатели по ряду биомаркеров, ассоциированных с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, у тех, кто перешел с сигарет на систему нагревания табака glo, оказались сопоставимы с результатами тех, кто полностью бросил курить.

К схожим выводам еще четыре года назад пришли во Всероссийском научно-исследовательском институте табака, махорки и табачных изделий, где по поручению Правительства РФ было проведено исследование по никотину и девяти веществам в аэрозоле систем нагревания табака. По данным ВНИИТТИ, содержание токсичных компонентов (из приоритетного списка токсичных веществ табачного дыма ВОЗ) в аэрозоле оказалось значительно ниже по сравнению с сигаретами, вплоть до 99%.

В то же время, в 2019 году в научном журнале ERJ Open Research было опубликовано исследование группы австралийских ученых, которые методом in vitro проверили влияние традиционных сигарет и систем нагревания табака на клетки дыхательных путей человека и пришли к выводу, что устройства, нагревающие табак, могут изменять жизненно важные физиологические функции легких.

Тем не менее, табачные компании понимают, что оставаться бизнесом одного продукта – сигарет, в долгосрочной перспективе не получится. Общество все больше задумывается о снижении рисков для здоровья. Так что гигантам рынка придется искать новые пути развития. Вопрос только в том, в каком направлении они будут идти. Так, Philip Morris недавно решила приобрести за 1 млрд фунтов стерлингов фармацевтическую компанию Vectura, которая производит ингаляторы, небулайзеры и препараты для них — то есть, фактически, средства для борьбы с заболеваниями, связанными с курением. Сильный ход, чтобы диверсифицировать бизнес и снять с себя стигму производителя табака.

В «БАТ» пошли по другому пути – помимо развития нового поколения никотиносодержащих продуктов с меньшим риском, в этом году «БАТ» за 126 миллионов фунтов стерлингов (175 миллионов долларов) приобрела почти 20% акций канадской компании Organigram. Эта компания производит продукты из каннабиса следующего поколения для медицинских целей – в странах, где использование этих продуктов регламентируется законом.

«Наша цель – выручка от новых категорий в 5 млрд фунтов к 2025 году — поясняет Фарук Енер. — Возможно, спустя еще 10 лет мы будем совершенно другой компанией. Пока наша ближайшая цель — нарастить долю новых продуктов; просто потому, что это рынок, который мы хорошо знаем и у нас тут есть экспертиза. Но также мы смотрим на другие рынки — например, на продукты, содержащие каннабис, в тех странах, где это легально. И тут мы надеемся, что сотрудничество с канадской Organigram поможет нам, так как она имеет экспертизу на этом рынке. В целом же мы уже движемся в сторону мультикатегорийности, так что традиционные сигареты будут занимать в нашем портфеле неосновную долю».

Другие табачные гиганты пока не решили, в какую конкретно сторону двигаться.