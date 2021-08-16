Россия не переживает из-за прихода талибов к власти в Афганистане

У России выстроены хорошие отношения и с капитулировавшим и покинувшим Афганистан правительством президента Ашрафа Гани, и с «Талибаном». «Поэтому мы не переживаем», — заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».

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По его словам, сейчас готовятся переговоры с политическим лидером движения, признанного в России террористической организацией, муллой Абдулом Гани Барадаром. Пройдут они на «нейтральной» территории, в Дохе.

«Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет», — сказал Кабулов в эфире «России-1».

Комментируя возможность признания запрещенного в России «Талибана» «Эху Москвы» Кабулов также заявил: «Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы».

При этом дипломат отметил, что столь стремительный захват власти талибами все же был неожиданностью. «Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы он не была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле», — сказал он.

Данные о местонахождении сложившего полномочия президента Афганистана Ашрафа Гани разноречивы. Сначала СМИ сообщили, что он вылетел в Таджикистан (но таджикские власти эту информацию опровергли), позже появилась информация о том, что его самолет приземлился в Омане.

Как сообщило АР, талибы ведут переговоры о формировании «открытого и инклюзивного исламского правительства». Конкретные имена не раскрываются, но руководители террористической организации пытаются, по их собственным заявлениям, привлечь к управлению страной ряд «хорошо известных деятелей».

«Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также будут в нем участвовать», — рассказал CNN официальный представитель талибов Сохаил Шахин.

Он также заверил, что будут амнистированы все военнослужащие армии Афганистана и сотрудники полиции, которые сдадут оружие и перейдут на сторону талибов. По словам Шахина, их жизням и имуществу ничего не угрожает. В дальнейшем эти люди будут зарегистрированы в специальном реестре, станут резервистами и будут мобилизованы в случае необходимости.

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» 15 августа объявило, что установило полный контроль над Афганистаном.

Чуть более недели потребовалось талибам, чтобы завершить победное наступление захватом столицы Афганистана. Американская разведка, не отрицавшая, что из-за вывода войск НАТО, дни правительства Ашрафа Гани сочтены, все-таки спрогнозировала, что США удастся вывести свои войска перед тем, как столица Афганистана падет. Не удалось. Талибы не дали США возможности сохранить лицо. Спешная эвакуация американских солдат и иностранных посольств началась раньше, чем планировалось, и шла настолько поспешно, что талибам оставили даже оружейные склады в Баграме. Но и сейчас в Афганистане остаются более 4-х тысяч сотрудников дипломатической миссии Соединенных Штатов. Американские военнослужащие продолжают удерживать аэропорт Кабула, чтобы завершить их эвакуацию. Коммерческие рейсы аэропорт не принимает.

Что касается россиян, то сразу после захвата Кабула талибы взяли под охрану наше посольство и 17 августа российский посол Дмитрий Жирнов встретится с с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, чтобы обсудить «детали на более долгосрочную перспективу».

Но, как сообщил спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов, у России есть запасной план на случай, если уровень безопасности ее дипмиссии будет недостаточен.

«У нас план Б всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим», — заявил дипломат.