Секрет стабильности рубля: почему нацвалюта игнорирует падение нефти и другой негатив

Российский рубль демонстрирует исключительную для себя и для этого времени года стабильность. Уже почти месяц котировки валютной пары доллар/рубль колеблются в узком диапазоне от 73 до 74 рублей за доллар.

Даже подешевевшая с начала августа почти на 6 долларов нефть не смогла вселить в нацвалюту хоть каплю беспокойства.

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Никак не влияет на динамику рубля и выросший на 6% относительно июля и рекордный с января 2020 года объем скупки валюты ЦБ в интересах Минфина. Ежедневно с 6 августа регулятор покупает валюту на 14,4 миллиарда рублей.

Причины такого уверенного поведения рубля стоит искать за пределами привычных для всех локальных факторов. Сейчас ключевую роль играют скорее фундаментальные факторы.

Совсем недавно вышли свежие данные по внешней торговле России, из которых видно, что в январе-июле 2021 года профицит внешней торговли вырос на 60,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 81,1 миллиарда долларов.

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В основном это произошло за счет увеличения стоимости экспорта, в первую очередь, конечно, энергетического.

Но что еще более важно для курса рубля - платежный баланс.

По предварительным данным Банка России, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 51,7 миллиарда долларов.

“Это более высокие значения не только относительно соответствующего уровня 2020 года, но и показателя текущих трансграничных операций страны 2019 года", — говорится в сообщении.

Иными словами, эта статистика отражает, что поступления валюты в страну значительно выросли и значительно превышают ее отток за границу.

Кроме того, даже несмотря на локальное снижение цен на нефть, котировки смеси Brent остаются на очень высоком уровне, а нефтяные компании в рамках сделки ОПЕК+ начали увеличивать добычу.

Не стоят забывать и про газ. Цена на “голубое топливо” едва ли не каждую неделю бьет рекорды.

Цены на споте TTF в конце прошлой недели достигали 562,6 доллара за 1 тысячу кубометров. Ровно месяц назад, 12 июля, спотовые цены приближались к отметке в 450 долларов за тысячу кубических метров, то есть за месяц они выросли примерно на четверть. При этом год назад средняя цена в августе составляла 89 долларов, а на данный момент средняя цена газа в августе составляет более 500 долларов, но впереди еще полмесяца.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что рубль находится сейчас в очень комфортных условиях, и пока даже спекулянты не решаются сыграть на его понижение.

К тому же внешний фон пока не вызывает серьезных опасений. Американские фондовые индексы торгуются на исторических максимумах. И даже несмотря на тот факт, что многие акции в этих индексах выглядят откровенно слабо, формально на финансовых рынках все стабильно.

Возможно, ситуация изменится осенью, когда крупные участники торгов вернуться к работе после сезона отпусков, а рынки начнут отыгрывать новые данные и события. Например, согласно опросу Reuters, эксперты уверены, что Федеральная резервная система объявит сроки сворачивания программы количественного смягчения уже на сентябрьском заседании.

Это без преувеличения знаковое событие, и рынок давно ждет конкретики от ведущего центробанка мира. Ну а любое изменение параметров монетарной политики ФРС сказывается на динамике активов и валют emerging markets, к которым относится и Россия.

