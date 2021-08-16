Рынки боятся коронавируса, а не Афганистана

Важные события влияют не только на политическую обстановку на планете, но и на экономику и фондовые рынки. Таким важным для фондовых рынков политическим событием, казалось бы, должен стать захват запрещенным в России движением «Талибан»* Кабула. Однако, по крайней мере, пока реакция инвесторов на смену власти в этой азиатской стране куда более сдержанная, чем политиков.
Азиатские рынки, которые в силу географических особенностей первыми должны были отреагировать на события в Афганистане, можно сказать, их проигнорировали. Возможно, конечно, реакция появится в долгосрочной перспективе, когда новое афганское правительство начнет действовать, но на следующий день после взятия талибами афганской столицы никаких эксцессов на азиатских фондовых рынках не произошло.
Главный японский индекс Nikkei упал на 1,9% утром в понедельник, но как утверждают специалисты, это снижение – результат скорее опасений последствий очередной волны пандемии для азиатской экономики, чем последствий падения Кабула.
Азия, напомним, сильно отстает от Европы и Америки по темпам вакцинации. Этим во многом объясняют медики ковидные антирекорды в Японии, Таиланде, Малайзии и других азиатских странах.
То же самое, утверждает MarketWatch, относится и к другим главным азиатским индексам: австралийскому S&P/ASX, снизившемуся на 0,4%; гонконгскому Hang Seng, просевшему на 0,8% и Shanghai Composite, который даже прибавил, правда, чисто символически – 0,3%. Совсем незначительные, явно не соответствующие политическому значению событий в Афганистане, снижения главных фондовых индексов и в других крупных азиатских экономиках: на Тайване -0,73%, в Сингапуре – 0,31%, в Индонезии -1,11%.
«Да, рынки, конечно, попытаются стряхнуть это геополитическое событие,- говорится в аналитической записке Rabobank,- но это Афганистан, и он далеко».
Еще дальше находится Афганистан от Америки, однако именно Вашингтон и президент Байден виноваты в том, что произошло в этой азиатской стране на прошлой неделе. Поэтому для Соединенных Штатов далекий Афганистан так же близок, как, скажем, для СССР после вывода войск в конце прошлого века.
Однако и на американских рынках, подчеркнем, пока все спокойно: Dow Jones +0,04%, S&P +0,16%, Nasdaq +0,04%.
Фьючерсы, правда, несколько снизились в пределах нескольких десятых процента, но эксперты объясняют это скромное снижение тоже страхами перед пандемией, а не уходом американских войск из Афганистана и падением Кабула.
«Это, конечно, ужасная ситуация для американцев, находящихся в Афганистане,- говорит старший аналитик рынков TD Ameritrade Дж. Кинахан,- но что касается рынков, необходимо подождать долгосрочных последствий».
Пока американские инвесторы ведут себя так же спокойно, как и все 20 лет этой самой долгой в истории Америки войны, стоившей американским налогоплательщикам, кстати, по оценкам Уотсоновского института международных отношений при университете Брауна, 2,261 трлн долларов и унесшей жизни 241 тыс. человек. За 20 лет войны Dow вырос почти на 270%, S&P – более чем на 300%, а Nasdaq прибавил более 700%.
Войны, конечно, влияют на финансовое положение военно-промышленного комплекса. Так, акции Northrop Grumman Corp. за 20 лет войны в Афганистане выросли на почти на 880%, Lockeed Martin Corp. – на 834%, Boeing Co. – на 439%, а General Dynamics Corp. – на 422%. Однако вывод американских войск из Афганистана и быстрая победа талибов, по крайней мере, пока не отразились в негативном плане на акциях этих компаний.
«Рынки не всегда реагируют на геополитические события так, как все думают»,- написал в аналитической записке для клиентов Бен Карлсон из Ritholtz Wealth Management, имея, очевидно, в виду и Афганистан.
* Запрещенная в России террористическая организация.