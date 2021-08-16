Рынки боятся коронавируса, а не Афганистана

Важные события влияют не только на политическую обстановку на планете, но и на экономику и фондовые рынки. Таким важным для фондовых рынков политическим событием, казалось бы, должен стать захват запрещенным в России движением «Талибан»* Кабула. Однако, по крайней мере, пока реакция инвесторов на смену власти в этой азиатской стране куда более сдержанная, чем политиков.

Азиатские рынки, которые в силу географических особенностей первыми должны были отреагировать на события в Афганистане, можно сказать, их проигнорировали. Возможно, конечно, реакция появится в долгосрочной перспективе, когда новое афганское правительство начнет действовать, но на следующий день после взятия талибами афганской столицы никаких эксцессов на азиатских фондовых рынках не произошло.

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Главный японский индекс Nikkei упал на 1,9% утром в понедельник, но как утверждают специалисты, это снижение – результат скорее опасений последствий очередной волны пандемии для азиатской экономики, чем последствий падения Кабула.

Азия, напомним, сильно отстает от Европы и Америки по темпам вакцинации. Этим во многом объясняют медики ковидные антирекорды в Японии, Таиланде, Малайзии и других азиатских странах.

То же самое, утверждает MarketWatch, относится и к другим главным азиатским индексам: австралийскому S&P/ASX, снизившемуся на 0,4%; гонконгскому Hang Seng, просевшему на 0,8% и Shanghai Composite, который даже прибавил, правда, чисто символически – 0,3%. Совсем незначительные, явно не соответствующие политическому значению событий в Афганистане, снижения главных фондовых индексов и в других крупных азиатских экономиках: на Тайване -0,73%, в Сингапуре – 0,31%, в Индонезии -1,11%.

«Да, рынки, конечно, попытаются стряхнуть это геополитическое событие,- говорится в аналитической записке Rabobank,- но это Афганистан, и он далеко».

Еще дальше находится Афганистан от Америки, однако именно Вашингтон и президент Байден виноваты в том, что произошло в этой азиатской стране на прошлой неделе. Поэтому для Соединенных Штатов далекий Афганистан так же близок, как, скажем, для СССР после вывода войск в конце прошлого века.

Однако и на американских рынках, подчеркнем, пока все спокойно: Dow Jones +0,04%, S&P +0,16%, Nasdaq +0,04%.

Фьючерсы, правда, несколько снизились в пределах нескольких десятых процента, но эксперты объясняют это скромное снижение тоже страхами перед пандемией, а не уходом американских войск из Афганистана и падением Кабула.

«Это, конечно, ужасная ситуация для американцев, находящихся в Афганистане,- говорит старший аналитик рынков TD Ameritrade Дж. Кинахан,- но что касается рынков, необходимо подождать долгосрочных последствий».

Пока американские инвесторы ведут себя так же спокойно, как и все 20 лет этой самой долгой в истории Америки войны, стоившей американским налогоплательщикам, кстати, по оценкам Уотсоновского института международных отношений при университете Брауна, 2,261 трлн долларов и унесшей жизни 241 тыс. человек. За 20 лет войны Dow вырос почти на 270%, S&P – более чем на 300%, а Nasdaq прибавил более 700%.

Войны, конечно, влияют на финансовое положение военно-промышленного комплекса. Так, акции Northrop Grumman Corp. за 20 лет войны в Афганистане выросли на почти на 880%, Lockeed Martin Corp. – на 834%, Boeing Co. – на 439%, а General Dynamics Corp. – на 422%. Однако вывод американских войск из Афганистана и быстрая победа талибов, по крайней мере, пока не отразились в негативном плане на акциях этих компаний.

«Рынки не всегда реагируют на геополитические события так, как все думают»,- написал в аналитической записке для клиентов Бен Карлсон из Ritholtz Wealth Management, имея, очевидно, в виду и Афганистан.

* Запрещенная в России террористическая организация.