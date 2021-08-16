В России началась разработка своего высокоскоростного поезда

Первый в России высокоскоростной поезд, способный развивать скорость до 400 км/ч при средней 300 км/ч, начала разрабатывать компания «Синара —Транспортные Машины» (СТМ) совместно с РЖД. Об этом сообщил портал «Национальные проекты России».

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Изготовить, испытать и сертифицировать первые два состава новых скоростных поездов планируется к 2028 году. Первой магистралью для поезда должна станет Москва — Санкт-Петербург. Время в пути из одного города в другой должно составить 2 часа 15 минут.

«Предварительно мы ориентируемся на то, что это будет российская разработка с долей международной кооперации на уровне не более 15–20%», — рассказал порталу «Национальные проекты» председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин.

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Поезд проектируют в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта (ИЦЖТ). Он был создан РЖД и СТМ на базе научно-технического центра Трубной металлургической компании (НТЦ ТНК) в «Сколково». Как уточнили там в ответ на вопросы Expert.ru, это исследовательский центр полного цикла, где занимаются разработкой инновационных материалов, конструкций и технологий, а также изготавливают опытные образцы и проводят испытания по международным стандартам.

Технологическим партнером ИЦЖТ выступает «Сименс Мобильность». Подразделение оказывает содействие центру во всех областях, объяснили Expert.ru в пресс-службе Siemens.

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«На данном этапе проект находится на стадии разработки предварительного концепта поезда, уточнений технических требований как для поезда в целом, так и для его основных систем, — рассказали в Siemens. — На последних этапах мы планируем продолжить осуществление технической поддержки в тех областях, где она будет востребована, в том числе и в вопросах поддержки производства на “Уральских Локомотивах”».

После разработки предварительного концепта и уточнения технических требований начнется этап детального проектирования, добавили в компании.

Расположенные в Верхней Пышме рядом с Екатеринбургом «Уральские локомотивы», это СП Группы Синара и концерна Siemens, выпускающее тяговый и моторвагонный подвижной состава нового поколения для железных дорог. С июля 2010 года предприятие выпускает грузовые электровозы, а самой известной его продукцией стала серия скоростных электропоездов «Ласточка».

Напомним также, что широко известный поезд «Сапсан», курсирующий с 2009 года между Москвой и Санкт-Петербургом, это сименсовский Velaro с расширенной колеей и более широким вагоном — Velaro RUS. Он выпускается Крефельде в ФРГ, хотя первоначально его планировалось производить в России и в кооперации с российскими поставщиками.

Что нужно для русского «Сапсана»

Новый высокоскоростной поезд, о котором объявил Александр Мишарин, потребует и новых подходов в разных областях машиностроения и потребует разработок в части сигнализации, контактной сети, в кинематике и аэродинамике, электроники и связи и это еще не полный список. СТМ сотрудничает с уральским филиалом РАН, а также с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром (НОЦ), созданным по нацпроекту «Наука и университеты». На этой базе планируется создать целую транспортную экосистему, отмечал Мишарин.

«Мы плотно сотрудничаем с профильными высшими учебными заведениями в рамках машиностроительного кластера для разработки высокоскоростных поездов и городского транспорта», — отметили в холдинге «Синара – Транспортные Машины». — «При этом подчеркнем, что основной зоной нашей ответственности является именно создание подвижного состава для ВСМ, а не всей необходимой инфраструктуры в целом».

Проект по созданию высокоскоростного поезда — прорывной, отметили там. «Первое, что необходимо осознать, когда речь идет о создании высокоскоростного движения и сопутствующей ему инфраструктуры, это то, что данный проект необычайно сложен и требует принципиально нового комплексного подхода, — пояснили Expert.ru в холдинге СТМ. — Поэтому одно из основных условий его реализации заключается в совместной слаженной работе большого количества научных и отраслевых институтов, а также производственных объединений и поставщиков».

Для того, чтобы поезд был построен и отвечал всем заявленным скоростным характеристикам, необходима существенная производственная база, требующая больших инвестиций. Речь здесь идет и о разработке и создании цифровых двойников, 3D печати и о системах автоведения, сообщили в СТМ.

Первые два состава поезда должны быть выпущены к 2028 году на заводе «Уральские локомотивы». Создание нового производства предполагает инвестиции в объеме более 10 млрд рублей.

«В периметре Холдинга СТМ находится предприятие “Уральские локомотивы”, на котором с 2010 года строятся электропоезда «Ласточка», — напомнили в СТМ. — Предприятие обладает мощным, современным производственным комплектом, новейшими технологиями, собственной конструкторской школой и специалистами высокого класса. Поэтому выбор именно этой площадки для создания высокоскоростного поезда совершенно логичен».

Еще в октябре прошлого года СТМ подписали соответствующее соглашение со своим стратегическим партнером — РЖД. Этим соглашением был дан старт строительству производственного комплекса для создания таких поездов на базе «Уральских локомотивов», пояснили в холдинге.

«Говорить о международных партерах на данном этапе преждевременно, — добавили в СТМ. — Успешный опыт “Ласточек” дает все основания полагать, что производство высокоскоростного поезда также будет освоено в поставленные сроки и в результате на железнодорожную сеть поступят инновационные, высококачественные составы».

Что можно сделать за 6,5 лет

Осталось подождать шесть с половиной лет, причем не до коммерческих рейсов, а до испытаний. Долго ли это?

Китайский высокоскоростной поезд CRH-380A (350-380 км/час), который можно считать первой, собственно китайской такой разработкой, начал проектироваться в 2008 году, а уже 30 сентября 2010 года началась его эксплуатация. Но у него есть целый ряд предшественников, построенных исключительно на базе иностранных образцов и технологий, и построенных именно в Китае. То есть, там была предварительно создана мощная производственная база.

Первая в мире высокоскоростная транспортная система «Синкансэн» (Япония) прошла путь от начала проектирования до серии, по разным данным, или за 7, или за 9 лет (см. журнал «Железные дороги мира» №7 за 2005 год), а до начала испытаний прошло на два года меньше. Причем «Синкансэны» были выпущены на линию более полувека назад, еще в 1964 году, когда л таких поездах и не слыхали. Изготовлено их было сразу 30 штук (360 вагонов). Они курсировали со скоростью 210 км/час, а могли ездить и быстрее.

Побольше времени ушло в свое время в СССР на создание поезда ЭР-200, курсировавшего между двумя столицами. Начав разрабатываться в 1967-м, в регулярные рейсы он отправился только в 1984 году. Правда, опытный поезд появился уже в 1973-м.

Справедливости ради отметим, что в Японии на создание следующих поколений высокоскоростных поездов уходило от 10 до 20 лет. В ходе подготовки к производству особое внимание уделялось испытаниям и тщательной доводке конструкции.

То есть, 6,5 лет на создание полностью российского поезда, с весьма низким заявленным уровнем внешней кооперации, нельзя считать долгим сроком. Хотя, казалось бы, такие поезда бегают и тут, и там и сделать еще один подобный не так уж сложно. Однако, помимо общих технических и производственных проблем, в России к таким поездам предъявляются очень высокие эксплуатационные требования (см. статью "ВСМ как технологический вызов" по ссылке выше).

Зато за дорогу для нового поезда, которая будет использоваться и «Сапсанами», уже взялись. Как уже писал Expert.ru, высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга (вне трассы действующей дороги) планируют построить к 2025 году. Правда, из-за нехватки стройматериалов и рабочей силы строительство может затянуться до 2027 года.

Затем планируется строительство магистралей по другим направлениям. Вместе с новым тяговым и подвижным составом это позволит России в полной мере вернуться в клуб высокоскоростных стран мира.