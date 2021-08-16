США начали расследование в отношении автопилота Tesla

Национальное управление дорожной безопасности Америки (NHTSA) начало официальное расследование в отношении компании Tesla и ее системы автопилотирования. Причиной расследования, по сообщению NHTSA, стали частые случаи ДТП с участием электромобилей и экстренных служб. Ведомство сообщило об 11 авариях с 2018 года, в результате которых 17 человек пострадали и один погиб.

Большинство аварий произошло после наступления темноты и в местах происшествий, где уже работали сотрудники экстренных служб и были выставлены специальные световые табло или дорожные конусы.

Национальное управление проверит работу системы автопилота в 765 тыс. электромобилях. Это практически все машины, проданные компанией с 2014 года.

В июне этого года ведомство уже расследовало 30 аварий с участием электрокаров Tesla и предположительным использованием автопилота. Тогда в авариях погибли 10 человек.

Последняя громкая авария с электромобилем Tesla при вероятном использовании системы автопилотирования произошла в апреле в Техасе. Тогда машина врезалась в дерево и загорелась, погибли двое. Вскоре после аварии основатель компании Илон Маск заявил, что хотя машина не была оборудована системой автопилотирования, на месте происшествия не было подсветки дорожной разметки, которая необходима для правильной работы автопилота.

В своем Твиттере компания парировала начало расследования о том, что в 2020 году сTesla с включенным автопилотом происходило 0,2 несчастных случая на миллион миль езды, в то время как в среднем по США этот показатель был в 9 раз выше.